藍白放行總預算4/21付委 卓榮泰：延宕230天終見新局

卓揆晚間在臉書表示，應該在去年9月開始審查的今年度中央政府總預算在延宕230天後，今天終於看見新局。（行政院提供）

立法院朝野黨團今（15）日協商達成共識，同意21日邀請行政院長卓榮泰報告今年度中央政府總預算案編製經過並備質詢，詢答完畢後即交審查。卓揆晚間在社群媒體表示，應該在去年9月開始審查的今年度中央政府總預算在延宕230天後，今天終於看見新局；現在已進入4月中旬，我們期盼立法院能儘速審查通過總預算，讓人民看見，不分朝野都願意共同努力，讓國家可以大步向前進。

卓揆指出，對於立法院韓國瑜院長邀集朝野各黨團協商獲得共識，願意開始進行審查，個人表示欣慰。此次協商亦確認，立法院在審查總預算時，將如數照列718億元新興計畫預算，且不予凍結，讓各項政策得以順利推動，公務同仁也能安心執行職務。

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此外，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卓揆表示，期盼儘速凝聚共識；國防部提出特別預算是為了加速戰力形成，若分階段編列恐影響採購時機與整體效益。本案規劃8年期、上限1.25兆元，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空反飛彈及AI與C5ISR等項目，相關方案已完成長期評估並獲美方支持，後續將持續與立法院充分溝通，爭取朝野共同支持。

卓揆說，行政院將依據憲法所賦予預算編列權責，持續檢視並研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，展現政府持續提升軍公教及警消人員權益的決心。

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