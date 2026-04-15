川普：伊朗戰爭「非常接近結束」 稱對方急於達成協議

美國總統川普表示伊朗戰爭「非常接近結束」，同時美軍仍持續對伊朗實施港口封鎖與軍事壓力。（美聯社）

美國總統川普14日表示，持續數週的美伊衝突已「非常接近結束」，並稱伊朗方面「急於達成協議」。在美軍封鎖與空襲持續之際，相關說法引發外界關注。

《美聯社》報導，川普在接受《福斯財經》（Fox Business Network）節目訪問時表示：「我認為戰爭已非常接近結束。」並稱伊朗「有意達成協議」。他同時表示，若美國此刻停止行動，「伊朗需要20年才能重建該國」，並補充「我們還沒結束，會觀察後續發展。」

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談判可能重啟 聯合國審慎樂觀

報導指出，美國與伊朗的新一輪談判可能在未來數日內展開。美方官員透露，相關安排仍在協商中，外交管道持續運作。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）亦對談判重啟表達審慎樂觀，認為重啟的可能性很高。

這場衝突已對區域與全球市場造成影響；隨著停火與談判預期升溫，國際油價出現回落，美股也有所反彈。

儘管外交訊號釋出，美軍針對伊朗港口的封鎖行動仍在執行；美國中央司令部指出，封鎖啟動後的24小時內，多艘商船均依指示轉向，未發生強制登船或武力衝突。

報導指出，封鎖措施旨在切斷伊朗石油出口收入，對其經濟施壓。戰事爆發以來，伊朗透過海運持續出口石油，成為維持國內運作的重要資金來源；然而，關鍵航道荷姆茲海峽的緊張情勢尚未徹底解除，該水道平時承載全球約5分之1石油運輸，任何衝突升級或航運受阻，都可能再度衝擊全球能源供應。

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