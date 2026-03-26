妻被小三氣到早產！ 日本女翻譯吃人夫被抓包賠35萬

台南人夫出差偷吃女翻譯害妻子早產，摩鐵遭抓包報警後，仍糾纏不休。法院認定嚴重侵害配偶權，判賠35萬元。（記者王捷攝）

人夫與日本女翻譯發生婚外情，最誇張的是，妻子親自到汽車旅館抓包並報警後，女翻譯事後繼續「膏膏纏」（台語ko-ko-tînn），甚至大聊情趣睡衣等話題。台南地方法院認定女翻譯侵害配偶權，判處賠償35萬元。

​妻子與丈夫於前年7月結婚，丈夫出差日本認識女翻譯。女方明知男方已婚，前年10月起兩人在日本與台中市的汽車旅館發生關係。妻子看見刷卡紀錄大受打擊，導致子宮收縮早產，新生兒住進重症病房數10天，妻子也罹患適應障礙症。沒想到前年12月剛產子，兩人竟又跑去汽車旅館開房間。

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​去年3月，妻子察覺丈夫行蹤有異，追蹤到台南汽車旅館，當場攔截同車的兩人並報案。沒想到被抓包後，女翻譯不僅沒收斂，反而繼續糾纏男方。去年5月及6月間，持續在討論見面細節，女方主動詢問男方喜歡什麼款式的套餐，甚至討論從日本帶情趣睡衣過海關等露骨內容。

​審理時女翻譯全盤否認，辯稱只有工作聯繫，還推託社群帳號不是她的。但法官比對頭像照片與對話脈絡，確認帳號就是女方所有。法官還發現，女方曾表示反正都要被告了，不如繼續在日本見面比較不會被打擾。法院認為，女方明知妻子懷孕生產，經歷多次攔阻依然執意破壞他人婚姻。經審酌加害程度，判處應賠償35萬元，全案可上訴。

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