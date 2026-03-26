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    首頁 > 政治

    人物》柯文哲皇帝夢碎 從白色力量到紅、黑交雜

    2026/03/26 16:00 記者林哲遠／台北報導
    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等貪污案一審遭判17年，自此無緣再次問鼎總統大選，喜好帝王學且自居「雍正皇帝」的他，皇帝夢正式落空。回顧柯十餘年政治路，以「白色力量」席捲政壇的政治明星，如今身陷貪瀆重罪，這不只是個人的司法審判，更象徵一場標榜超越藍綠的第三勢力，自此墮落。

    醫師從政 以素人為名主打「白色力量」

    出身台大醫院創傷醫學體系的柯文哲，自詡是228受難家屬後代、深綠背景，更曾參與太陽花學運，獲得學運圈、年輕人的喜愛。2014年他以無黨籍身分參選台北市長，獲得民進黨禮讓，打著公開透明、不藍不綠、理性務實的旗幟當選市長。

    不過，當年選舉期間曾爆發MG149案，前國民黨立委羅淑蕾質疑，柯在2000年擔任台大醫院MG149專戶的計畫主持人時，曾私設帳戶，涉貪污、洗錢、逃漏稅等罪，儘管在2016年因罪嫌不足不起訴，該事件亦可看出柯文哲對財務管理的草率態度。

    柯文哲在第一任市長任內於2015年8月首次以台北市長身分赴中參加雙城論壇；隔年，爆發與前總統蔡英文不歡而散的「北門會」，種下綠白交惡種子；2018年台北市長選舉，柯文哲與民進黨正式分手，並成功連任市長；2019年柯成立台灣民眾黨，又於2020年立委選舉拿下五席不分區席次，也促使柯征戰總統大位的野望。

    2024年總統暨立委選舉，柯文哲一度欲與國民黨候選人侯友宜結盟，柯最後翻臉不認與國民黨的六點協議，導致「藍白合破局」，其善變、算計性格也被選民看在眼裡。最終柯文哲拿下369萬票，民眾黨獲8席不分區立委，政治能量猶在。

    京華城、政治獻金貪污風暴 新政治招牌淪為新鈔票

    豈料，京華城案、政治獻金案，成為柯文哲政治生涯的分水嶺。2024年8月起爆發一系列政治獻金申報不實，其中更涉及木可公關等多個與柯有直接關係的私人公司、基金會，標榜新政治的「阿北」，被質疑是處心積慮地鑽營金錢遊戲。

    當柯文哲被揭露花費4300萬元政黨補助款以個人名義購買商辦、柯妻陳佩琪找房仲看億元豪宅等爭議後；因市長任內的京華城弊案、選舉期間的政治獻金等案被檢方依收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴，並求刑28年6月徒刑。

    白裡透紅！引中配入黨與中方關係千絲萬縷

    除司法案件外，柯文哲在兩岸與國安議題上的用人與路線也令人錯愕，柯文哲以「墨綠」立場自稱，卻在2024年立委選舉時擬將中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單；徐如今因涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，受中共指示替指定候選人站台造勢，依「反滲透法」等罪起訴；檢調更發現徐春鶯長期與上海市統促會副主任孫憲、中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤密切往來。

    相關爭議尚未平息，檢調近日更發現，徐春鶯曾向孫憲傳送，現任民眾黨中配立委李貞秀個資並多次討論接班布局；而李貞秀自今年起進入國會後，不僅違反「國籍法」未放棄中國籍，行政部門認定其不具立委資格，李更挾中國配偶身分，大鬧立院內政委員會。從徐春鶯到李貞秀，柯文哲所帶領的民眾黨是否成為中共滲透我國國會的破口？白抹紅的疑雲重重。

    從2014年橫空出世，到一審被依職務收賄罪、公益侵占罪、背信等罪，判刑17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲走過十餘年政治路。他曾改變選戰語言、撼動藍綠結構，也讓第三勢力一度成為政壇關鍵變數；但隨著司法風暴到國安疑慮，柯文哲的政治光環迅速消退。柯文哲的故事，或許仍未結束，但他的政治黃金年代，已然畫下句點。

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