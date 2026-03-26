柯文哲判17年！小草崩潰失控爆衝突 張育萌：民眾黨公職冷眼旁觀

1名小草與路人發生口角，險些在路上大打出手，所幸被多名員警攔阻，衝突未擴大。（記者鄭景議攝）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地院今（26）日依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等罪，判處柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。不少民眾黨支持者「小草」也集結法院外聲援，卻有小草疑似情緒失控，與路人爆發衝突，甚至爆粗口、朝對方揮拳，場面十分緊張。

隨著京華城案一審宣判於今日下午公布，不少小草陸續抵達北院外，並高舉布條大喊，「柯文哲清清白白」、「心存善念、盡力而為」、「我們相信柯文哲」、「法庭要直播、真相全公開」，甚至為了柯文哲在胸前刺青，強調「KP清清白白，心存善念，盡力而為」。

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然而，現場卻傳出1名路人因出言諷刺柯文哲是「土城的選擇」，隨即點燃小草的怒火，不僅朝對方揮拳毆打，甚至辱罵髒話。儘管旁人試圖架開雙方，維安警力也立即介入維持秩序，但現場氣氛依舊極度火爆。

針對小草的暴力行為，台灣青年世代共好協會理事長張育萌稍早也在臉書發文指出，剛剛台北地院外，有人舉牌喊「民眾黨支持貪污除罪化」。結果小草立刻衝上去圍毆。他強調，現場民眾黨的黨公職們就這樣靜靜看著，完全沒有阻止，讓他不禁質疑，「小草在法院外開始打人了！到底有沒有法治概念啊？」、「台北市現在是變成暴力之都嗎？」

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