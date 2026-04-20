雙載青鳥？鬧3天結果是分局長誤噴辣椒水 柯文哲發聲遭網灌爆

民眾黨創黨主席柯文哲（左2）18日談到台中辣椒水事件，強調不要製造對立。（記者劉曉欣攝）

民眾黨前主席柯文哲日前到逢甲夜市掃街拜票，疑遭不明人士噴辣椒水攻擊，白營第一時間指控疑似是青鳥所為，還聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」，沒想到過了3天案情大翻轉，「真相」竟然是隨行的台中第六分局分局長周俊銘誤噴，引發輿論熱議。對此，柯文哲今（20日）傍晚在臉書發聲。

柯文哲今傍晚5點左右在臉書發文，「上週五晚間，我和 台灣民眾黨的夥伴一起逛台中逢甲夜市時，許多人都聞到刺鼻的異味，造成咳嗽不止、眼睛不斷流淚，有人懷疑是辣椒水攻擊，經過台中市警局調閱沿線監視器，確認共有四次噴灑，是第六分局長誤噴辣椒水。」

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「辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，勤務使用上應有一定的規範。當人群發現有異狀，市民前往報案，甚至是調查小組開始調查之後，分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測。」

最後他說：「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立，這是此次事件中可改進的地方。再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了。」

貼文底下隨即湧入大批網友砲轟，「所以機車雙載的青鳥在哪？」、「所以不先查證就怪青鳥是在分裂台灣嗎」、「不要亂編戲了」、「這個理由會不會太牽強了點」、「還真是謝謝你努力挑起對立還好發現苗頭不對又趕緊滅火」、「一個長官、四次噴灑……我才不信，推一個背鍋的讓大家安全下莊而已」、「超好笑，怎麼講就是不道歉」、「不用跟賴祥德道歉嗎？」、「沒有證據不要隨便賴給清德！社會風氣就是被你這種信口開河的人敗壞了！」

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