台中中央球場配合超巨蛋 挨批花6千萬竟要改成停車場

民進黨台中市議員林祈烽（左）批評市府斥資6千5百多萬元打造中央球場，為配合超級巨蛋（超巨蛋）開發，竟要改成停車場。（記者黃旭磊攝）

台中市斥資6千5百多萬元打造中央球場，計畫配合超級巨蛋（超巨蛋）開發規劃改建停車場，民進黨議員林祈烽質詢批評，耗資6千多萬蓋球場，竟要將現有草坪移走蓋停車場，簡直是剝奪市民運動空間，要求與廠商契約條件要保留設施。

台中市運動產業園區（超巨蛋）BOT案進入公告徵求投資計畫書最後階段，預計於4月27日截止收件，後續將辦理甄審、議約及簽約等程序，民間自提規畫方案，擬將一旁中央球場改為立體停車場，民眾熱議「中央球場將成為時代的眼淚」等相關議題，建議考慮維持球場，或蓋水湳國民運動中心成為體育園區。

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林祈烽說，市府高調宣稱總投資金額5百億元吸引產業進駐，中央球場位於基地內，剛啟用不滿3年，卻可能面臨拆除或轉作停車場命運，令人質疑整體規劃是否失當。

林祈烽強調，中央球場由市府斥資6千5百多萬元興建，2023年9月啟用，是台中首座萬坪戶外運動專用場地，設有10座籃球、排球場及大型人工草皮運動空間，且具備完善停車及夜間照明設施，應審慎評估球場去留與替代方案，避免「巨蛋還沒來，球場先消失」。

運動局長游志祥答詢稱，「超巨蛋」若能順利完成簽約，即便中央球場要改成立體停車場，後續還有行政作業要處理，另依契約規定，球場設備廠商須依剩餘報廢年限賠償給市府。

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