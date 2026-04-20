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    首頁 > 國際

    夜間出擊！ 美軍陸戰隊直升機空降扣押伊朗貨船 震撼影片曝

    2026/04/20 14:49 即時新聞／綜合報導
    第31陸戰隊遠征支隊（MEU）夜間出擊，搭乘直升機空降貨輪扣押伊朗貨船。（圖擷自中央司令部X）

    第31陸戰隊遠征支隊（MEU）夜間出擊，搭乘直升機空降貨輪扣押伊朗貨船。（圖擷自中央司令部X）

    伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓，第31陸戰隊遠征支隊（MEU）搭乘直升機空降貨輪扣押，美軍中央司令部公布扣船畫面。

    中央司令部表示，驅逐艦「史普魯恩斯號」19日發現在北阿拉伯海以17節航速航行、準備前往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的「圖斯卡號」；「史普魯恩斯號」對其進行了長達6個小時的警告，不過「圖斯卡號」仍無意配合。

    眼見「圖斯卡號」不聽勸阻，「史普魯恩斯號」要求該貨輪人員撤離輪機艙，隨後以艦上的MK 45艦砲對其輪機艙開火癱瘓，第31陸戰隊遠征支隊（MEU）的陸戰隊員登船扣押。

    中央司令部除公布射擊影片外，現又公布扣船影片，陸戰隊成員從兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）搭乘直升機起飛，影片可以見到執行任務時已經是夜間，陸戰隊成員仍完成大膽機降，強行登上「圖斯卡號」扣船。

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