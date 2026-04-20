批北市自洩5億噸水竟反咬台電 顏若芳轟：好意思討錢？

台北市議員顏若芳（左）質詢翡管局長林裕益。（擷取自台北市議會官網）

翡翠水庫發電耗水補償爭議持續延燒！台北市議員顏若芳表示，台北翡翠水庫管理局頻拿2024年監察院糾正案，作為保護水資源的擋箭牌，但案文中指，台北自來水事業處優先取用南勢溪水源，不符所需時再取用翡水的尾水，導致翡水每年高達5億噸的優質水源流向大海，怒批市府常態性浪費的水量，是支援台電救急的434倍，卻拒絕支援台電緊急調度，怎麼好意思向台電討錢？

北水處回應，南勢溪自然流量如本處沒取用就直接流入大海，故優先取用，不足部份則請翡翠水庫放水補充。

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顏若芳指出，翡翠水庫是北部大型火力機組發生突發跳機時，穩定電網、防止大停電的「救命解藥」，然而，翡管局日前卻因台電林口電廠故障，翡水緊急支援發電4小時耗水115萬噸，公開威脅若無合理補償，未來將不再配合延長支援，質疑市府為了每立方公尺3元的「過路費」見死不救，若導致北北基桃無預警大停電，政治責任誰扛得起？

此外，她也提到，監察院2024年糾正案文提到，北水處優先取用南勢溪水源、再取用翡翠水庫尾水的「錯誤調度策略」，導致翡水每年有高達約5億噸（佔55.72%的放水量）的優質水源流向大海，形同變相流失1.5個翡翠水庫的有效蓄水量，怒斥市府因自家政策錯誤常態性浪費水不心疼，卻對台電借用的115萬噸斤斤計較，怎麼好意思拿糾正案公文去向台電討錢？

「停止政治恐嚇、回歸行政優化！」顏若芳建議，真正具備商業邏輯的做法，應如市府施政綱要所提，推動翡翠水力取得國際永續水力HSA認證，透過「綠電憑證」的價值分潤增加市庫收入，或在法規架構下向台電爭取「電力系統穩定輔助服務費」，而非用切斷緊急支援情緒勒索。

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