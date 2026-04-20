辣椒水烏龍也扯青鳥！黃子一列黃國昌「萬事『賴』清德」9金句

民進黨新聞部副主任黃子一痛斥，民眾黨知道真相後不但不道歉，還稱「搞不好那個警察是青鳥」，胡說八道。（黃子一提供）

民眾黨日前直指前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水與民進黨有關，今案情大逆轉竟是警方誤噴釀禍，民進黨新聞部副主任黃子一盤點民眾黨主席黃國昌近年凡事「賴」清德的清單，痛斥民眾黨就是撕裂台灣社會最大的爛東西，知道真相後不但不道歉，還稱「搞不好那個警察是青鳥」，胡說八道。

黃子一指出，柯文哲日前走訪逢甲夜市後自稱遭辣椒水攻擊，整個週末民眾黨上上下下都在罵賴清德、罵民進黨、罵青鳥，甚至黃國昌還說「來鬧場所用的手段，是一波又一波的升級，整個國家社會怎麼會走到這步，搞到四分五裂，怎麼賴清德嘴裡講的是團結，結果實際上民進黨展現出來完全不一樣的作為。」

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「言之鑿鑿的胡說八道！」黃子一表示，結果真相是，台中市政府的警察在現場試噴時，不小心飄到柯文哲臉上的，未料民眾黨不但沒為整個週末的抹黑出來道歉，還聲稱「搞不好那個警察是青鳥」。根據台中市政府的解釋，警方是不小心的，且已被懲處、調職，有點人性就該到此為止，怎麼會開始造謠對方是青鳥？

黃子一也列出黃國昌凡事「賴」給清德的九大金句：

柯文哲被警察噴辣椒水→黃國昌：民進黨派人來鬧場。

被檢察官起訴→黃：賴清德司法迫害。

國民黨議員檢舉柯文哲圖利→黃：民進黨追殺。

過年拜廟被民眾嗆聲→黃國昌：民進黨撕裂台灣。

國防機密會議後帶走機密資料→黃：民進黨一天到晚在搞政治鬥爭。

違反集遊法被驅離→黃國昌：賴清德司法迫害。

李貞秀違法當立委→黃國昌：用國家機器霸凌陸配。

自家房子佔用國有地→黃國昌：對抗民進黨被搞到老家拆掉。

週刊報導養狗仔跟拍政敵→黃國昌：民進黨不要造謠。

黃子一痛批，民眾黨就是撕裂台灣社會最大的爛東西，他很少用詞那麼強烈，但民眾黨從上到下就是很壞，為了利益為了聲量不擇手段，不識字兼無衛生。

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