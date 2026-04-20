你信誰？ 阿北遭噴辣椒水 白營、盧媽媽、警方3天說法變變變！

柯文哲17日晚上到逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，鬧了3天卻傳出是隨行的台中六分局分局長周俊銘誤噴。（劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲17日晚間到逢甲夜市掃街拜票，期間疑似突然有刺鼻氣味，造成現場多人感到不適，白營的人第一時間指控是青鳥攻擊，還聲稱看到有摩托車雙載對阿北一行人噴灑辣椒水，沒想到過了3天案情大翻轉，「真相」竟然是隨行的台中第六分局分局長周俊銘誤噴，引發輿論熱議。對此，本報特別整理民眾黨、六分局乃至台中市長盧秀燕這幾天的說法懶人包，讓讀者一次掌握。

事發當天

4月17日晚間，柯文哲陪同自家台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市拜票，掃街隊伍中包括柯文哲在內，有多人表示不舒服。據白營所述，當晚出現明顯的刺鼻氣味，直播影像顯示柯文哲掩口咳嗽，眼睛似乎還因刺痛流眼淚。第一時間白營宣稱，有2名嫌犯騎車快速接近隊伍，朝人群噴灑疑似辣椒水的刺激性液體，隨後加速逃離，有可能是青鳥所為。

請繼續往下閱讀...

事發第二天

劉芩妤、民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇等人過了一晚上才於隔天（4/18）上午到台中市政府警察局第六分局報案，並稱17日晚上他們遭到3至4波的「無差別攻擊」，並看到2名不明男子騎機車離開。當天就有人質疑為何不在事發第一時間報案？劉芩妤宣稱當天晚上現場就有便衣刑警在場，所以有先跟警方反映，讓警方有時間去調監視器，並約18日上午到警局報案。

民眾黨主席黃國昌等人跳出來對暴力行為表示譴責，台灣社會為何變得這麼暴力，這麼對立、這麼衝突？值得大家省思。柯文哲出席活動受訪時則稱，自己早上起床還在流眼淚，感慨社會對立嚴重。

台中市長盧秀燕則「再次震怒」，表示台中是一個民主法治的地方，不容許任何人的安全受到侵害，城市的治安也不能夠受到威脅，已責成警方加速偵辦。

六分局表示，當晚有員警隨行，事後接獲反映也展開調查，民眾黨掃街區域為行人徒步區，沒有發現白營所稱2人雙載騎著機車或可疑人士噴灑辣椒水的情況，但還是會擴大調查，全力釐清事實、依法偵辦。

事發第三天

4月19日，六分局表示，18日受理報案後即成立專案小組調閱沿線監視器，初步檢視掃街徒步區內未見符合描述的機車活動，僅在活動結束當掃街團隊進行大合照時，發現一輛雙載機車經過，但時間點與陳述並不符合。

事發第四天

4月20日上午，盧秀燕表示曾致電給黃國昌表達關心，並稱警方正進行「地毯式的比對」相信很快就會有結果。

黃國昌上廣播節目《千秋萬事》接受專訪，談及此事時又扯總統賴清德，痛罵賴清德嘴巴上講團結，實際上做的卻完全不一樣，指控民進黨就是喜歡找人鬧場，配合綠媒傳播，連基本的法治都不用遵守了。

結果同日下午，「真相」曝光，沒想到是親自到場督導維安的六分局分局長周俊銘，據稱當晚他拿著一瓶辣椒水戒備，沒想到因辣椒水疑似有破裂狀況試噴，才造成此起烏龍事件。警方表示已做出懲處，周俊銘被記過兩次調離主管職務，並依傷害罪嫌函送法辦。

消息一出，網上輿論一片譁然，許多人都無法接受這種說法，直指分局長被端出來「背鍋」。民進黨立委王義川今天在政論節目《前進新台灣》就怒轟：「聽你在叭噗！一開始警察說什麼？六分局的出來說我們查完根本沒有這件事。禮拜六一早，盧秀燕受訪說正在追查，成立了專案小組，請問這專案小組，分局長有沒有在裡面？有啊！查3天結果跟大家說『是我噴的』……？」

「昨天下午，六分局的副分局長還出來說查不到，根本就沒有。今天一大早，盧秀燕又出來受訪說什麼？說現在正在進行『地毯式比對』！擴大範圍！下午就變成是六分局分局長噴的？還已經被拔官……你們是在裝肖ㄟ？這是整個市政府在裝肖ㄟ還是警方在裝肖ㄟ？警政署署長！你聽完有覺得合理？我覺得這個大家沒辦法接受啦。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法