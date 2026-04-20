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    首頁 > 政治

    柯文哲辣椒水案是分局長誤噴 方仰寧妙答：盡量不要試噴

    2026/04/20 17:59 記者黃政嘉／新北報導
    柯文哲辣椒水案，確認是台中第六分局長周俊銘「誤噴」逸散；新北能避免？新北市警察局長方仰寧（左）回應「盡量不要試噴」。（記者黃政嘉攝）

    柯文哲辣椒水案，確認是台中第六分局長周俊銘「誤噴」逸散；新北能避免？新北市警察局長方仰寧（左）回應「盡量不要試噴」。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨前主席柯文哲17日陪該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市拜票，疑似被噴辣椒水，經警方調查是因第六分局長周俊銘按壓噴頭損壞的辣椒水罐，往地面甩造成逸散；民進黨新北市議員卓冠廷今在議會詢問新北能否避免這種狀況？新北市警察局長方仰寧回應「就是盡量不要試噴」。

    卓冠廷提到，柯文哲當晚於台中進行活動時，民眾黨聲稱疑遭路過騎士持辣椒水攻擊，經3天追查，今午才驚爆是分局長「誤噴」，網路上大批網友表達懷疑，他也質疑合理性，警方在候選人身邊的維安圍欄旁誤噴辣椒水，還直接波及到被保護的對象身上，這種狀況有可能嗎？

    方仰寧表示，在多人場合下試噴辣椒水確實不適宜，對於如何避免發生？他說「發生後要用大量的清水清洗」，卓冠廷追問新北可以避免發生這種狀況？方仰寧回應「就是盡量不要試噴」。

    他說明，新北員警值勤的標準備配為蒐證器材，至於是否配辣椒水不一定，得看狀況，若有需及時制止的情況就允許攜帶。

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