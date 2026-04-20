辣椒水案大翻車！柯文哲遭誤傷竟變「政治攻擊」 林昱孜道歉了

民眾黨嘉義市東區議員參選人林昱孜。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲日前到逢甲夜市掃街拜票，疑遭不明人士噴辣椒水攻擊，白營第一時間指控是青鳥所為，還聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」，沒想到過了3天案情大翻轉，「真相」竟然是隨行的台中第六分局分局長周俊銘誤噴，引發輿論熱議。此結果讓當初急於定調為「暴力攻擊」的民眾黨人士紛紛翻車，嘉義市議員參選人林昱孜也發文道歉。

事發當晚，林昱孜在Threads 發文表示，看到台中的朋友被辣椒水攻擊真的很心疼，立場不同互相尊重，嚴重譴責暴力行為，並問「如果今天是你的家人作何感想？」

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然而，台中市警局今（20日）公布調查結果，案情竟出現驚人逆轉，現場並無可疑人車，辣椒水實為負責維安的第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」不慎，受風向影響誤傷柯團隊。目前周俊銘已被記兩小過並調職，成為史上首位因噴辣椒水拔官的分局長。

由於事件真相已水落石出，林昱孜稍早也發文道歉，坦言在事情尚未明朗前就誤會是不同立場者所為，對此表達誠摯歉意，並表示未來會更專注於選民服務。

然而，網友對此並不買帳，紛紛留言痛批，「你們當時連事情都還沒釐清，就一口咬定是青鳥耶，大街罵人小巷道歉是怎樣」、「民眾黨第一時間指責青鳥及民進黨要負責，這種沒證據就製造社會對立的政黨不用出來開記者會跟社會大眾道歉嗎？」、「民眾黨就是愛製造對立、愛貼標籤、愛分化、愛說謊成性，不要怪別人看不起民眾黨，因為就是這麼垃圾沒有水準」、「欸不是，騎機車雙載的夥伴去哪了？讓分局長當替死鬼這樣好嗎？」、「笑死，啊劉芩妤剛剛上節目還說不排除分局長是青鳥欸」、「薛丁格的雙載騎士」。

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