竹市綠營市長參選人莊競程首發行程直搗高虹安本命區 網讚這就對了！

新竹市民進黨徵召的市長參選人莊競程本週末假日首個行程是直搗高虹安本命區的關埔關新公園，並與小朋友及竹科家庭互動。（擷取自莊競程粉專）

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召提名後首個週末假日行程不斷，更來到有竹市首富區之稱的關埔關新公園參加活動，與多位市議員等新竹隊友向市民問好，關埔地區是竹市東區最多竹科人住的區域，過去也被視為高虹安贏得2022年市長選舉的本命區，莊競程首發行程就直搗高虹安本命區，網友讚果然了解新竹人，來這裡就對了。

莊競程在社群粉專發文稱「今天下午到關新公園走走、逛逛市集，再次感受到新竹真的是一座年輕又充滿活力的城市。草地上，是小朋友盡情奔跑的笑聲，市集裡，是年輕家庭一起生活的日常，看到許多年輕爸爸媽媽帶著孩子出來放電，也看到阿公阿嬤牽著孫子的手，一起享受最單純的幸福時光，身為一個爸爸，我特別享受跟小朋友互動的每一刻，今天被小朋友抱了一下、被小朋友餵食、還有跟小朋友們一個又一個擊掌的瞬間，看到他們那種毫無保留、純真的笑容，真的很療癒，也很感動，那不只是孩子的快樂，也是一座城市最真實的溫度。」

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莊競程稱，他也把握機會跟每位遇到的市民握手、聊幾句，期待大家先認識他，了解他，他會用所有的專業、所有的力氣，讓新竹成為一個讓孩子可以安心長大、讓年輕人可以放心築夢、讓長輩可以健康生活，且有溫度的幸福城市。

莊競程獲徵召後首個週末假日就來到竹市關新公園參加活動，網友大讚來這裡就對了。並稱關新公園是最多竹科小家庭會來休閒散步的場域，是最接竹科人地氣的公園。

新竹市民進黨徵召的市長參選人莊競程本週末假日首個行程是直搗高虹安本命區關埔關新公園，與小朋友、竹科家庭互動。（擷取自莊競程粉專）

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