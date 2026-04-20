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    首頁 > 政治

    南投好山好水 温世政提「設置中醫藥園區」為縣民闢生財新產業

    2026/04/20 18:57 記者陳鳳麗／南投報導
    温世政（右）帶以名間茶葉為基本茶的手搖飲上「午青Live」節目，接受吳崢（左）的訪問。（温世政團隊提供）

    温世政（右）帶以名間茶葉為基本茶的手搖飲上「午青Live」節目，接受吳崢（左）的訪問。（温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人温世政，今天上網路節目「午青Live」時強調，南投縣需要能讓縣民賺錢的產業，除爭取高科技低污染科技業設廠外，也提出利用南投縣好山好水的環境設置「中醫藥園區」的政見，以台灣成熟優良的農業技術，在縣內不同海拔的農地栽植中藥草，供應給國內中藥廠商。

    温世政中午上「午青Live」網路節目時指出，南投縣人口老化，長輩人口數多，醫療量能的需求也大，但南投縣幅員廣闊、交通不便，爭取設醫學中心並不符合長輩的需求，因為長輩要到大城鎮的醫學中心看病，必須舟車勞頓花一天的時間，備嘗辛苦，因此主張南投縣的醫療，應多讓醫師走到家裡。

    温世政說，中央撥給南投縣東華醫院兩部偏鄉巡迴醫療車，車上有超音波、X光和網路連線到醫院，讓「醫師到我家」看診、治病，將來會再為南投縣爭取更多部巡迴醫療車。

    温世政表示，南投縣民眾的家戶可支配所得是全國倒數第三名，南投縣要讓年輕人返鄉就業，讓縣民荷包飽一點，縣府除了應主動爭取高科技低污染的科技業前來設廠，也有「設置中醫藥園區」的構想，即以南投縣不同海拔的土地，種植不同種類的中藥草，台灣農業技術專精，種中藥草沒有問題，「MIT中藥草」品質安全又穩定，符合中藥廠商的需求，可為農民另闢一個賺錢的產業。

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