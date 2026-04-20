日本強震規模上修至7.7！氣象廳示警：未來1週內恐還有強震

日本東北外海今（20）日下午發生強烈地震，氣象廳晚間召開緊急記者會，宣布地震規模上修至7.7。（法新社）

日本東北外海今（20）日下午發生強烈地震，氣象廳初步分析地震規模達7.4，後來調整成7.5，直到召開緊急記者會，才宣布規模上修至7.7，深度也從10公里修正為19公里。同時，氣象廳還發布「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」，示警未來幾天內，警戒範圍可能還會有規模較大的地震，呼籲民眾提高警覺。

另據氣象廳官員說法，經數據修正後，在東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣海域）發生規模7.7強震時間，從日本當地時間下午4點53分（台灣時間下午3點53分），改為下午4點52分（台灣時間下午3點52分）左右。

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另外，氣象廳發出海嘯警報之後已有海嘯陸續抵達，目前觀測到的最高一波海嘯是岩手縣久慈港的80公分海嘯，尚無重大災情出現。氣象廳也呼籲民眾在海嘯警報解除前，務必前往高處避難，不要靠近沿岸地區。

此外，氣象廳觀測到青森縣最高震度達到5強，確認發布「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」。綜合日媒報導，這項資訊指當日本海溝與千島海溝附近，發生規模7.0以上地震時，氣象廳提醒民眾警戒未來一週內，可能還會發生大型地震；內閣府則呼籲，住在警戒地區民眾應隨時做好避難準備，多加留意災害相關資訊。

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