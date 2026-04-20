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    首頁 > 政治

    好冤！騎士誤闖逢甲徒步區 遭小草誤會辣椒水「噴柯文哲嫌犯」

    2026/04/20 16:38 記者黃旭磊／台中報導
    台中第六警分局長周俊銘（右下紅圈），朝掃街區域地面噴辣椒水。（警方提供）

    台中第六警分局長周俊銘（右下紅圈），朝掃街區域地面噴辣椒水。（警方提供）

    民眾黨前主席柯文哲與台中市西屯區議員參選人劉芩妤，17日在逢甲夜市進行拜票疑遭噴辣椒水，劉芩妤懷疑遭「辣椒水伏擊」怒告傷害。警方查出當天有騎士誤闖行人徒步區，是轄區第六警分局長周俊銘朝地面噴辣椒水，台中市警局長吳敬田向民眾黨致歉。

    台中警局長向民眾黨致歉

    民眾黨前主席柯文哲17日晚間疑遭噴辣椒水，警方查出是周俊銘自朝掃街區域4處地面噴灑，且延誤24小時通報，加重處分記過二次並調職，並依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦，台中市刑大大隊長紀延熹提供監視畫面，還原過程，紀延熹強調當天有騎士誤闖行人徒步區，吳敬田也在說明會場率領幹部向民眾黨致歉。

    吳敬田強調，周俊銘因辣椒水「黑色塑膠蓋」破裂，在掃街區域4處地面噴灑測試，並地面噴灑並沒有噴到民眾，也沒向柯前主席及民眾噴灑，仍造成掃街人士及民眾不適摀住口鼻狀況，要向民眾黨及民眾致歉。

    台中市警局長吳敬田（中）為辣椒水事件向民眾黨致歉。（記者黃旭磊攝）

    台中市警局長吳敬田（中）為辣椒水事件向民眾黨致歉。（記者黃旭磊攝）

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