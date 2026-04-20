史上首位因辣椒水被拔官的分局長 只因手掌不怕辣而肇禍？

台中市警察局長吳敬田（中）召開記者會表示，六分局長周俊銘身為分局長，卻犯下烏龍疏失，才依警察人員獎懲標準加重處罰，記小過。（記者歐素美攝）

民眾黨前主席柯文哲陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤，17日晚間到逢甲夜市拜票，疑似被噴辣椒水，經警方調查是因第六分局長周俊銘未將噴頭損壞的辣椒水罐封存，而是按壓噴頭，致辣椒水滲漏，他往地面甩了甩，結果就造成辣椒水逸散，烏龍一場，周俊銘也成為史上首位因噴辣椒水被拔官的警分局長。

台中市警察局長吳敬田表示，周俊銘應將損壞的辣椒水罐立即更換或停用，卻選擇向地面噴灑，致辣椒水洩漏，依照規定周俊銘應立即離開現場，禁止使用，將辣椒水罐封起來，處理掉，但周並未這樣，在過程上，警察局認為六分局長周俊銘有重大疏失。

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吳敬田說，因民眾黨市議員參選人劉芩妤已提傷害告訴，市警局為召公信，將全案移送台中地檢署偵辦，台中地檢署是公正的第三方，相信地檢署會依照相關法律的規定處理，周俊銘身為分局長，在處理過程未立即報告，在發生案件的24小時後才坦承個人所為，市警局認為有嚴重且重大的疏失，不能再擔任分局長職務。

市警局表示，民眾黨人員指稱是在17日當晚7點47分到8點47分左右，依序分別在文華路91-3號、71號、77-1號及文華路85-2號等四個地點，疑遭辣椒水攻擊，經警方調閱385支監視器，發現六分局長周俊銘因發現一支噴頭損壞的辣椒水罐，未立即封存處理，而是用手按壓噴頭，結果因噴頭處有裂縫，按壓後，辣椒水未噴出，卻慢慢滲漏，周俊銘剛好走到該四處地點，在距離柯文哲約15公尺處，因辣椒水太多，他就甩手試圖將辣椒水甩到地面，結果，辣椒水逸散，致柯文哲等人發生咳嗽等不適症狀。

外界質疑周俊銘用手握辣椒水罐，辣椒水滲漏，周的手難道不痛，如何能跟著柯文哲等繞了一圈文華路？員警表示，可能是因手掌內側較無毛細孔，所以比較不會痛。周俊銘今天已請假，記者打電話周未接，未能取得周的說法。

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