竹市西區議員選舉藍內爭白觀望 綠固基層

新竹市議會西區議員選舉，目前呈現藍內爭白觀望綠固基層局面。（記者洪美秀攝）

新竹市議會西區（第3選區）議員席次應選2席，本屆（第11屆）由國民黨籍陳治雄及民進黨籍陳建名當選，但陳治雄因涉詐領助理費案去年遭內政部解職，交由女兒陳思妤接棒勤跑選區服務，陳思妤雖早準備代父出征，仍面臨同黨前議員呂於台之子呂孟侃的挑戰，此外，代表民眾黨參選但落選、因市長高虹安當選而接任民政處長的施淑婷，也有意再披議員戰袍，反觀綠營陳建名持續勤走基層拚連任，讓西區形成藍內爭、白觀望、綠固基層的局面。

接棒父親陳治雄選區服務的陳思妤去年就鴨子划水勤跑基層，她說，從小就耳濡目染感受到父親服務鄉親的熱情，認為接棒父親的服務精神是累積兩代的情誼與服務默契，希望有天能像父親一樣，當孩子走在路上，會有不認識的人表達感謝。期許用年輕人的熱情，傳承父親的服務精神。

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國民黨前市議員呂於台之子呂孟侃此次也擬代父出征參與西區議員選舉，雖個人起步較慢，但近期已在街頭掛起看板，並經營網路社群和跑基層爭取曝光度，期透過陸戰與空戰，爭取選民認同。

民眾黨籍的市府民政處長施淑婷本屆參選西區議員雖落選，卻拿到4300多票，此次是否再批戰袍，施淑婷沒把話說死，強調會全力支持市長高虹安競選連任，對是否參選還未明確表態。

而民進黨確定由陳建名續拚連任，陳建名擔任民進黨議會黨團總召，多次帶領黨團以議題爭取選民認同，同樣勤走基層固票，在黨內無其他競爭者情況下，將穩紮穩打持續固票。

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