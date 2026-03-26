不認罪還拖延訴訟！ 南投前消保官許麗貞公帑私用涉貪 二審判更重

涉貪被判刑的南投縣政府前消保官許麗貞（左）。（資料照）

任職長達19年的南投縣前消保官許麗貞，任內將「業務推廣費」當成自家零用金，從家庭聚餐到生活用品，全數以公帳核銷，偵查中一度認罪，卻在法院審理時翻供，甚至提出大量與案情無關的證據，試圖拖延訴訟進度，台中高分院法官直指態度反覆、毫無悔意，認一審量刑過輕改判6年、褫奪公權3年。

經查，許麗貞任內每月可動用5400元業務推廣費，卻長期以不實名目報支私人開銷，2020年12月，她揪同仁團購漁會禮盒10盒，卻將其中4盒據為己有或轉贈親友，再向同事收款，卻仍以發票向縣府請款；另多次在網路購買擴香組、餐具禮盒等商品，也全數包裝成公務支出核銷。

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更離譜的是，她至少5度攜家人外出用餐，將家庭聚餐費用報為業務推廣費，甚至人在國外旅遊期間，仍向同事索取發票報帳，檢方統計共13次犯行，不法所得達3萬8585元，依《貪污治罪條例》將她起訴。

一審法院認定其行為屬長期、慣習性侵占公款，依多項罪名合併判處4年6月，然案件上訴後出現轉折，台中高分院審理時發現，許女不僅全盤否認犯行，還頻繁聲請調查與本案無關證據，導致訴訟延宕，浪費司法資源。

合議庭強調，許具法律碩士學歷，理應比一般人更清楚法紀，卻反覆利用職務之便詐領公款，視為私人開銷來源，嚴重破壞公務體系形象，尤其她在偵查中認罪，審理時卻翻供，顯見缺乏悔意，也未見任何自我反省，最終定應執行刑為6年，褫奪公權3年，可上訴。

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