國慶週末全美驚傳33死 芝加哥多起槍擊舉市哀悼

美國獨立紀念日（Fourth of July）週末全國驚傳至少33人因槍擊或暴力事件死亡，其中包括芝加哥槍擊案11人死亡、多人受傷，舉市哀悼。美國國慶人潮示意圖。（路透）

2024/07/06 14:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國獨立紀念日（Fourth of July）不安寧！美國全國驚傳至少33人因槍擊或暴力事件死亡，其中包括芝加哥槍擊案11人死亡、多人受傷，舉市哀悼。

據《美聯社》報導，往年美國獨立紀念日皆是全美死傷慘重的節日之一，據官方統計，今（2024）年7月4日至今已傳至少33人死亡、多人受傷。

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報導指出，進入夏季因社交場合增加、學生放暑假及天氣炎熱影響，暴力及強擊案件數也因此有所增加。

國慶周末11人喪命 芝加哥舉市哀悼

截至當地時間5日上午，伊利諾州首府芝加哥（Chicago）即傳出11人死於槍擊、55人受傷，其中包括4日一起重大槍擊案造成2名女性、1名8歲男童死亡。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）對此表示，近日發生的暴力事件，已令芝加哥舉市陷入哀悼，同時將加強訂於5日晚間（台灣時間6日上午）集會之警力部署。

除芝加哥外，南加州、俄亥俄州、費州、康州、紐約州以及波士頓地區也都傳出因暴力或槍擊事件死傷命案。

據悉，全美各地去（2023）年獨立紀念日假期亦曾傳出多起重大槍擊案，造成逾12人死亡、60人受傷；而前（2022）年則有7人在芝加哥附近舉行的國慶遊行遭槍殺。

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