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黑煙竄天！韓鐵道公社首爾本部大樓火災 民眾：燒焦味很濃

南韓鐵道公社（KORAIL）首爾本部今上午9時許，大樓3樓因不明原因發生火災，火勢順著管道蔓延上層，大批消防人員緊急到場，11時30分左右已控制火勢，無人員傷亡。（圖擷自「@TSLAdragon」X）

南韓鐵道公社（KORAIL）首爾本部今上午9時許，大樓3樓因不明原因發生火災，火勢順著管道蔓延上層，大批消防人員緊急到場，11時30分左右已控制火勢，無人員傷亡。（圖擷自「@TSLAdragon」X）

2024/07/06 14:50

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓鐵道公社（KORAIL）首爾本部今上午9時許，大樓3樓因不明原因發生火災，火勢順著空氣循環管道蔓延上層，大批消防人員緊急到場，11時30分左右已控制火勢，無人員傷亡。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，當地消防部門今上午9時40分許獲報，韓國鐵路公社首爾總部大樓3樓今因不明原因發生火災，46輛汽車、177名人員趕赴現場撲滅火勢，火勢順著空氣循環管道蔓延至上層，經過1時20分後，在11時30分左右控制住火勢，現場無人員傷亡。

消防部門認為，火勢是從4樓維修室開始，正在調查確切起火點和原因。受火災影響，從青坡路淑明女子大學站路口到首爾站西路口的道路一度被全面封鎖，火勢撲滅後依序恢復正常，因為火災緣故，有陣陣黑煙在首爾市中心首爾站周圍擴散，引起民眾不安。

在事發地點附近咖啡廳工作28歲A某說，「聞到很多燒焦電線的味道，黑煙瀰漫」，前往附近醫院辦事45歲居民指出，「燒焦味道很濃，交通混亂」。

與此同時，南國鐵道公社表示，由於電腦故障，車站櫃檯無法正常進行車票查詢、發行和退票工作，目前正進行電腦修復和檢查工作。

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