日本販賣機驚見「神秘紙袋」 網大讚：福島人好善良！

日本網友分享，經過販賣機時發現有人留下一封信。（擷取自社群平台X）

2024/07/04 21:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本治安好，是許多人熱愛旅遊的國家。一名日本網友分享，經過一處自助販賣機，發現下方擺著神秘的紙袋，仔細一看竟是福島縣民眾將零錢放入紙袋，方便販賣機找零忘記拿的失主認領。讓原PO當下立刻拍照並說，「可怕嗎？溫暖的福島縣人」，貼文曝光，網友紛紛大讚，「善良到好可怕」。

日本網友近日在社群網站X發文，只見畫面中，是福島市一處自動販賣機的照片，下方竟然擺著一封信，讓原PO好奇上前查看，沒想到仔細一看，紙袋外側寫著「15點50分，找零忘取」。

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原PO透露，這是上一位使用過販賣機的客人，買完後忘記將退幣口的零錢取走，被某位善心的福島縣民眾發現，才把零錢裝進牛皮紙袋後，擺在販賣機下方，好讓失主回來可以看到自己沒拿的零錢。

貼文曝光後，引起許多網友討論，「居然還用信封裝，真的很有禮貌，福島人的熱情讓人害怕」、「如果是在東京，這種事絕對不可能發生」、「哇！真的好善良」、「這樣不會被別人拿走嗎？」、「但如果真的要回去拿，會不會先被其他人拿走」。

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