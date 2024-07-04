超熱！美國鳳凰城高溫破43度 昔曾有人倒地竟「燙傷截肢」

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）等西南部城市，近期進入炎熱夏季，甚至飆出新高溫，平均氣溫為為攝氏43度。（美聯社）

2024/07/04 20:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）等西南部城市，近期進入炎熱夏季，甚至飆出新高溫，平均氣溫為攝氏43度。當地媒體指出，高溫除了導致中暑事件頻傳，還導致柏油路、金屬門把等物品因高溫變得炙熱，讓燒燙傷的患者增加，去年就曾出現一名62歲年長男性，因為在室外中暑倒地，最終右腿不幸因燒傷截肢的憾事。

綜合外媒報導，包含鳳凰城在內的美國西南部城市，因戶外豔陽高照，導致水泥、柏油路、人行道、汽車金屬門把、沒有樹蔭遮蔭的遊樂場器材，被太陽炙烤數小時，為民眾帶來燒燙傷風險。專家指出，當人體的皮膚直接接觸到攝氏180度的表面時，哪怕僅有觸碰短短數秒，皮膚也會立即受到燒燙傷的危害。

請繼續往下閱讀...

報導指出，去年鳳凰城所在的馬里科帕郡（Maricopa County），就有645人因高溫死亡，其中一大主因是熱傷害。另外，位在鳳凰城的Valleywise健康醫療中心，是美國西南地區最大燒傷中心，根據該中心人員指出，自今年6月初以來，已有高達50人因上述燒燙傷住院，其中已有4人不幸死亡，甚至有個案是因為燒傷導致患者截肢，至今仍在復健。

一名62歲男患者福爾克（Ron Falk），從Valleywise的燒傷病房出院後，轉往鳳凰城一間護理機構休養。福爾克透露，他去年在鳳凰城一間超商購物完後，到室外不久就因中暑，整個人昏迷倒在柏油路上，由於當時他穿短袖上衣和短褲，導致嚴重燒傷，送醫後右腿截肢、左腿大面積皮膚移植，如今仍因腿腫無法使用義肢，只能坐在輪椅上。

現年62歲的男子福爾克（Ron Falk），去年因中暑昏倒在室外柏油路，由於當時他穿短袖上衣和短褲，導致嚴重燒傷，送醫後右腿截肢，如今仍因腿腫無法使用義肢，只能坐在輪椅上。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法