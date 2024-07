中國「怪獸級」海警船闖菲律賓專屬經濟區 還下錨停泊

2024/07/07 00:54

〔中央社〕菲律賓海岸防衛隊6日表示,1艘長165公尺的中國海警最大型船隻2日在南海進入菲律賓的200海里專屬經濟區(EEZ)內,並下錨停泊,意圖威嚇菲律賓。

路透社報導,菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)在記者會上表示,菲國海岸防衛隊當時警告這艘「怪獸級」中國海警船位於菲國專屬經濟區內,並詢問其意圖。

請繼續往下閱讀...

他說:「這是中國海警對我們的威嚇。我們不會退縮,我們不受恫嚇。」

塔瑞耶拉指出,這艘中國海警船停泊在距離菲律賓海岸防衛隊船隻800碼(約732公尺)處,並且還部署另1艘小船。

中國駐馬尼拉大使館和中國外交部尚未回應路透社的置評請求。中國海警沒有提供公開的聯絡方式。

菲律賓海岸防衛隊5月部署1艘船隻至南海仙賓礁(Sabina Shoal),以防中國針對這座島礁進行小規模填海造地。

菲律賓與中國經過高層級對話後,雙方2日才同意有必要「恢復信任」及「重建信心」,以更佳方式處理彼此間海事爭端。

Using Canada's Dark Vessel Detection technology, the Philippine Coast Guard was able to successfully track the movements of the Chinese Coast Guard's 165-meter monster ship, CCG-5901.



On July 1st, the ship departed from Hainan and entered the Philippines' Exclusive Economic… pic.twitter.com/29OFMnVh0X