為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國「怪獸級」海警船闖菲律賓專屬經濟區 還下錨停泊

長165公尺的中國海警最大型船隻2日在南海進入菲律賓的200海里專屬經濟區（EEZ），還下錨停泊。（擷取自Jay Tarriela「X」）

長165公尺的中國海警最大型船隻2日在南海進入菲律賓的200海里專屬經濟區（EEZ），還下錨停泊。（擷取自Jay Tarriela「X」）

2024/07/07 00:54

〔中央社〕菲律賓海岸防衛隊6日表示，1艘長165公尺的中國海警最大型船隻2日在南海進入菲律賓的200海里專屬經濟區（EEZ）內，並下錨停泊，意圖威嚇菲律賓。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在記者會上表示，菲國海岸防衛隊當時警告這艘「怪獸級」中國海警船位於菲國專屬經濟區內，並詢問其意圖。

他說：「這是中國海警對我們的威嚇。我們不會退縮，我們不受恫嚇。」

塔瑞耶拉指出，這艘中國海警船停泊在距離菲律賓海岸防衛隊船隻800碼（約732公尺）處，並且還部署另1艘小船。

中國駐馬尼拉大使館和中國外交部尚未回應路透社的置評請求。中國海警沒有提供公開的聯絡方式。

菲律賓海岸防衛隊5月部署1艘船隻至南海仙賓礁（Sabina Shoal），以防中國針對這座島礁進行小規模填海造地。

菲律賓與中國經過高層級對話後，雙方2日才同意有必要「恢復信任」及「重建信心」，以更佳方式處理彼此間海事爭端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝
2024/07/05 20:24

不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝
中國海警肆虐！ 小馬可仕嗆「菲律賓不會只是抗議」
2024/06/27 13:42

中國海警肆虐！ 小馬可仕嗆「菲律賓不會只是抗議」

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
登檢、押船、斷指、奪槍全都來！中國海警對台日菲強硬騷擾
2024/07/03 12:41

登檢、押船、斷指、奪槍全都來！中國海警對台日菲強硬騷擾
中國在南海部署「怪獸級」海警船 恐升高與菲律賓衝突
2024/05/27 20:04

中國在南海部署「怪獸級」海警船 恐升高與菲律賓衝突
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播