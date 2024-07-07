中國「怪獸級」海警船闖菲律賓專屬經濟區 還下錨停泊
〔中央社〕菲律賓海岸防衛隊6日表示，1艘長165公尺的中國海警最大型船隻2日在南海進入菲律賓的200海里專屬經濟區（EEZ）內，並下錨停泊，意圖威嚇菲律賓。
路透社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在記者會上表示，菲國海岸防衛隊當時警告這艘「怪獸級」中國海警船位於菲國專屬經濟區內，並詢問其意圖。
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他說：「這是中國海警對我們的威嚇。我們不會退縮，我們不受恫嚇。」
塔瑞耶拉指出，這艘中國海警船停泊在距離菲律賓海岸防衛隊船隻800碼（約732公尺）處，並且還部署另1艘小船。
中國駐馬尼拉大使館和中國外交部尚未回應路透社的置評請求。中國海警沒有提供公開的聯絡方式。
菲律賓海岸防衛隊5月部署1艘船隻至南海仙賓礁（Sabina Shoal），以防中國針對這座島礁進行小規模填海造地。
菲律賓與中國經過高層級對話後，雙方2日才同意有必要「恢復信任」及「重建信心」，以更佳方式處理彼此間海事爭端。
Using Canada's Dark Vessel Detection technology, the Philippine Coast Guard was able to successfully track the movements of the Chinese Coast Guard's 165-meter monster ship, CCG-5901.— Jay Tarriela （@jaytaryela） July 5, 2024
On July 1st, the ship departed from Hainan and entered the Philippines' Exclusive Economic… pic.twitter.com/29OFMnVh0X