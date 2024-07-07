拜登有狀況？ 美媒揭帕金森氏症專家去年以來8度訪白宮

《紐約郵報》披露，華府的帕金森氏症權威醫師坎納德，去年8月以來已8度訪問白宮，再次引起有關拜登健康狀況的討論。（美聯社）

2024/07/07 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約郵報》（New York Post）6日獨家披露，華特里德國家軍事醫學中心的帕金森氏症專家坎納德（Kevin Cannard），自去年8月以來已8度訪問白宮，會見白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor），令拜登總統的健康狀況再次引起討論。

紐約郵報查看白宮的訪客日誌發現，身為頂尖神經科醫師的坎納德，在今年1月17日前往白宮官邸診所會見拜登私人醫師歐康納，在場的還有華特里德國家軍事醫學中心心臟病專家艾特伍德（John E. Atwood），以及不知身分的第4人。當時，拜登在白宮接待參、眾議院領袖，敦促他們為烏克蘭提供更多資金。

請繼續往下閱讀...

英國《衛報》則進一步指出，自2023年8月以來，坎納德已訪問白宮8次。根據坎納德在人才網站「領英」（LinkedIn）上的資料，2012年以來一直擔任「支持白宮醫療部門的神經學專家」。他在去年8月發表於《帕金森氏症及相關疾病》期刊的最新論文，主要關注帕金森氏症的「早期階段」。

兩位前總統歐巴馬和川普的專屬醫師、德州眾議員傑克森（Ronny Jackson）表示，由於拜登的健康是歐康納的主要責任，這次會議很可能是關於這位三軍總司令。歐康納自2021年1月上任以來一直是拜登的官方醫師，每天與總統保持聯繫。他3月曾受訪表示，他每天最重要的工作就是說「早安，總統先生」，只是為了讓總統「走上正軌」。

2月，歐康納在年度體檢中提供一份拜登的健康證明，指健檢包含神經學檢查，明確排除帕金森氏症。

不過，多年來一直警告拜登心理健康狀況惡化的傑克森認為，歐康納和第一家庭正在試圖「掩飾」拜登日益惡化的認知健康狀況，「我相信歐康納和吉兒（Jill Biden）帶頭掩飾真相，歐康納就像吉兒的兒子一樣，他在拜登上任第一天就擔任白宮醫師，因為第一家庭相信他會說及做任何需要說和做的事，並掩飾需要掩飾的事情，他是拜登家族的一員」。

在6月27日的首場總統電視辯論後，傑克森指拜登的糟糕表現證明他患有「認知疾病」，並敦促他辭職。7月4日，拜登在白宮的獨立日慶祝活動中也出現幾次奇怪的失言和錯誤陳述。

倫敦大學學院高齡精神病學教授霍華德（Rob Howard）也表示，拜登表現出許多帕金森氏症的症狀，「總統的注意力、面部表情和步態的波動都是出現問題的跡象」，但強調不是說拜登已經罹病，而是他有一些特徵與這種疾病相符。

本身是醫生的共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）表示，醫學界許多人多年來一直懷疑拜登可能患有帕金森氏症，「可悲的是，超過50萬美國人患有這種進行性神經系統疾病。如果美國總統也在其中，美國人民應該在11月投票前就知道」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法