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再次靠意志力取勝？拜登電視專訪難遏止逼退聲浪

美國總統拜登在5日首辯後首度接受電視專訪播出當天，現身威斯康辛州麥迪遜的競選造勢集會。（法新社）

美國總統拜登在5日首辯後首度接受電視專訪播出當天，現身威斯康辛州麥迪遜的競選造勢集會。（法新社）

2024/07/06 18:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕在引發黨內逼宮潮的2024年美國總統大選首場候選人電視辯論後，活在自己的小世界的美國總統拜登看似完全不受影響說，毀滅性的首辯？就只是很糟的一晚；民調表現難看？數字不準；選情前景欠佳？又是唱衰老套；黨內同志希望他知所進退？沒人跟他說過。

《紐約時報》報導，拜登5日的首辯失利後的首場電視專訪，不僅是一場災難控制演習，更是實境控制演習。對拜登來說，諸多民主黨人在首辯中看到危機，不過另一個他總能克服的路障；他不認為自己隨年齡增長而衰退，他不承認正逐漸落後前總統川普，他甚至自認民主黨內沒什麼人要他讓賢。

拜登在其漫長又傳奇的從政生涯中，往往能單憑意志力取勝，蔑視懷疑論者與鄙視者，以證明他的表現能好到出乎預料；而今，值此拜登深陷怕是他總統任期最具威脅性的時刻，此等自信（還是與事實脫節？）讓他在黨內更為孤立。

曾投身2020年民主黨總統候選人黨內初選的德州聖安東尼奧市（San Antonio） 前市長卡斯楚（Julian Castro）說，在這場於黃金時段播出的拜登專訪，活生生呈現出一位否認事實、與世隔絕的總統；美國人要的是一個能誠實與正確評估自身在選戰中之能力的總統，「但那場訪問完全無法讓人相信他（拜登）能妥善處理這一點」。

拜登的老長官、前總統歐巴馬的前資深顧問艾克塞羅德（David Axelrod），則在社群媒體上寫說，拜登對個人政績引以為傲沒啥問題，「但民眾擔心他有無能力繼續選下去，他對此顧慮無感，這就危險了」。

每位美國總統或多或少都不太接地氣，活在自我建構的小世界裡：他置身白宮與世隔絕，身邊多是隨扈與幕僚，聽到的只有盟友的推崇恭維；對拜登而言，過去半個多世紀的歷練讓他異常堅信自己必能愈挫愈勇，自認是箇中好手，面對大風大浪也面不改色。

民主黨策士貝加拉（Paul Begala）說，拜登的這場電視專訪有其必要但並不夠，壓不住民主黨人間日益增長的怒火與怨憎，黨內很難因為專訪，就忘了拜登在首辯中荒腔走板；曾任國會助理的另一名民主黨策士曼利（Jim Manley）也說，無法想像這場專訪能對安撫國會民主黨人的緊張發揮多大作用。

2名女性5日在美國總統拜登的造勢會場外高舉標語牌，直言雖愛拜登但仍希望他退選交棒。（法新社）

2名女性5日在美國總統拜登的造勢會場外高舉標語牌，直言雖愛拜登但仍希望他退選交棒。（法新社）

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