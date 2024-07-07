為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

鄭文燦500萬交保檢抗告 桃院：明以「最速件」處理送高院

桃園地院昨天裁定鄭文燦以500萬元交保並限制住居及出境出海，完成具保手續後鄭文燦面帶微笑步出法院；桃園地檢署當庭抗告，昨晚火速完成抗告書送交桃院。桃院回應，今天將以最速件處理送交高等法院。（資料照）

桃園地院昨天裁定鄭文燦以500萬元交保並限制住居及出境出海，完成具保手續後鄭文燦面帶微笑步出法院；桃園地檢署當庭抗告，昨晚火速完成抗告書送交桃院。桃院回應，今天將以最速件處理送交高等法院。（資料照）

2024/07/07 16:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，經桃園地檢署傳喚偵訊後昨天凌晨當庭逮捕、向桃園地院聲請羈押，桃院法官審理後裁定以500萬元交保，檢方認為法官認事用法不當，當庭抗告，昨天深夜火速完成抗告書送達院方；對此。桃園地院今天回應，已收到檢方抗告書，明天上班日會以最速件處理，儘速送達高等法院。

桃園地檢署昨在法院對檢方聲請羈押禁見鄭文燦作出交保裁定後，檢察官當庭提出抗告，隨後並發出新聞稿指出，此案檢察官向法院聲請羈押被告鄭文燦並禁止接見，經檢察官蒞庭論述，法院裁定認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准以新台幣500萬元具保，限制出境、出海。檢方認為法官裁定認事用法不當，當庭抗告，將立即提出抗告書，並於昨晚完成抗告訴送交院方。

由於此案震撼政壇，鄭文燦更於今天請辭海基會董事長職務，外界對於檢方抗告也密切注意發展。對此，桃園地院回應，已收到檢方抗告書，明天上班日會即刻進行相關作業，作業流程包括影印卷證、製作函稿、送印蓋章、安排人員送往高院，將要求院內同仁以「最速件」處理，送請高院裁定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鄭文燦涉貪交保檢方抗告 承審女法官之父傳是鄭舊部惹議
2024/07/07 12:52

鄭文燦涉貪交保檢方抗告 承審女法官之父傳是鄭舊部惹議
鄭文燦請辭海基會董事長 賴總統：尊重決定
2024/07/07 15:04

鄭文燦請辭海基會董事長 賴總統：尊重決定

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
涉土地開發案貪污 鄭文燦請辭海基會董事長
2024/07/07 12:23

涉土地開發案貪污 鄭文燦請辭海基會董事長
鄭文燦10年前任桃市長存款844萬房債2663萬 最新財產申報曝光
2024/07/07 11:22

鄭文燦10年前任桃市長存款844萬房債2663萬 最新財產申報曝光
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播