鄭文燦500萬交保檢抗告 桃院：明以「最速件」處理送高院

桃園地院昨天裁定鄭文燦以500萬元交保並限制住居及出境出海，完成具保手續後鄭文燦面帶微笑步出法院；桃園地檢署當庭抗告，昨晚火速完成抗告書送交桃院。桃院回應，今天將以最速件處理送交高等法院。（資料照）

2024/07/07 16:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，經桃園地檢署傳喚偵訊後昨天凌晨當庭逮捕、向桃園地院聲請羈押，桃院法官審理後裁定以500萬元交保，檢方認為法官認事用法不當，當庭抗告，昨天深夜火速完成抗告書送達院方；對此。桃園地院今天回應，已收到檢方抗告書，明天上班日會以最速件處理，儘速送達高等法院。

桃園地檢署昨在法院對檢方聲請羈押禁見鄭文燦作出交保裁定後，檢察官當庭提出抗告，隨後並發出新聞稿指出，此案檢察官向法院聲請羈押被告鄭文燦並禁止接見，經檢察官蒞庭論述，法院裁定認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准以新台幣500萬元具保，限制出境、出海。檢方認為法官裁定認事用法不當，當庭抗告，將立即提出抗告書，並於昨晚完成抗告訴送交院方。

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由於此案震撼政壇，鄭文燦更於今天請辭海基會董事長職務，外界對於檢方抗告也密切注意發展。對此，桃園地院回應，已收到檢方抗告書，明天上班日會即刻進行相關作業，作業流程包括影印卷證、製作函稿、送印蓋章、安排人員送往高院，將要求院內同仁以「最速件」處理，送請高院裁定。

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