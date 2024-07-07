台中26歲警騎重機K1賽車場自摔一度無心跳 腦出血昏迷搶救中

救護員到場後立即給予CPR等緊急搶救處置，送往醫院前已恢復心跳。（民眾提供）

2024/07/07 13:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部最大卡丁車賽車場－彰化溪湖K1賽車場，昨（6）日下午發生摔車事故，一名26歲任職在台中水湳派出所劉姓員警，在賽道上騎乘重機時發生摔車，撞擊護欄造成頭部受創，當場失去呼吸心跳，救護員緊急到場施予CPR急救，並送往衛福部彰化醫院，到院前恢復心跳，目前送往台中市中國醫藥大學附設醫院，仍在搶救中。

彰化消防局表示，6日下午5點23分獲報，溪湖K1賽車場有民眾受傷，疑失去呼吸心跳，需要救援，立即派遣溪湖消防分隊前往，到場發現是1名男性機車騎士自摔，已倒臥在路旁，當時有熱心民眾協助做CPR搶救。

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溪湖消防分隊長楊師融說，現場初步檢傷，受傷男子頭部後腦勺血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，已無意識、心跳及呼吸，救護員隨即給予CPR等緊急搶救處置，送往部立彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，並於晚間約7點30分轉往台中大型醫院救治。

台中市第五分局表示，劉姓員警利用休假期間，自行前往彰化溪湖K1賽車場訓練重機駕駛技巧，卻不慎發生摔車意外，當場送部立彰化醫院急救，後續轉送台中中國醫藥大學附設醫院治療，經醫生診斷，劉員疑因腦部出血昏迷，現先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓，再視狀況進行後續治療。

第五分局說，劉員警專34期畢業、未婚，於2021年1月調入水湳所服務，該分局將持續關注劉員狀況，並協助家屬後續相關事宜。

對此K1賽車場今日上午面對媒體詢問，對事故表示不清楚，不予回應。溪湖警方表示，昨日獲報有民眾在私人賽車場不慎發生摔車意外，造成一人受傷送醫，肇事原因仍在調查釐清。

26歲劉姓員警，6日在溪湖K1賽車場騎乘重機時發生摔車意外，導致腦部受到重傷陷入昏迷。（民眾提供）

彰化溪湖K1賽車場是中部最大卡丁車賽車場，假日經常舉辦活動，深受民眾歡迎。（資料照）

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