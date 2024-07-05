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未來一週爆熱！午後雷雨仍降不了溫 週日起雨又急又猛

週末天氣繼續炎熱。（氣象署提供）

週末天氣繼續炎熱。（氣象署提供）

2024/07/05 19:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末假日還是很熱！中央氣象署預報，明天（6日）起週末各地仍非常熱，高屏地區甚至可能局部達37度高溫，不過下週日（7日）起連3天天氣較不穩定，午後雷陣雨會又急又猛，但即使如此仍降不了溫，民眾仍須注意熱傷害。

氣象署預報員趙竑說，明天的天氣與今天類似，各地為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

「但下週日起到下週二天氣會變得較不穩定」，趙竑說，各地在上午仍是晴到多雲的天氣，但中午過後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區甚至會有短延時豪雨的機率，這3天以下週日、下週一最不穩，下週二稍稍回穩。

趙竑說，下週三（10日）之後天氣才比較穩定，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；11日、12日受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴。

「未來一週會非常熱！連午後雷陣雨都降不了溫」，趙竑說，未來一週氣象署每天都會發布高溫燈號，前一天也會發布隔天的高溫燈號，氣象署也提醒外出注意防曬、穿涼爽、隨時補水、高溫和陽光正猛時段避免出門，以及注意車廂內如烤箱，勿獨留幼童或寵物在車內。

氣象署今天也發布未來兩週的月長期天氣展望，未來兩週（6日到19日）各地以高溫炎熱，多雲到晴，午後雷陣雨天氣為主。7月中旬到下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號。

氣象署發布月長期天氣展望，未來兩週注意高溫炎熱、留意午後雷陣雨。（氣象署提供）

氣象署發布月長期天氣展望，未來兩週注意高溫炎熱、留意午後雷陣雨。（氣象署提供）

未來一週都很高溫。（氣象署提供）

未來一週都很高溫。（氣象署提供）

未來一週天氣狀況。（氣象署提供）

未來一週天氣狀況。（氣象署提供）

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