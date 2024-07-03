若「換拜」後最強人選？ 她支持率50％ 唯一壓倒川普

有民調顯示，前總統歐巴馬妻子蜜雪兒（中）支持度大幅領先川普。（歐新社）

2024/07/03 13:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週與前總統川普的辯論表現不佳，加上身心認知狀況飽受質疑，美國總統拜登正面臨黨內勸退聲浪，但「換拜」後，由誰來對抗川普，有民調顯示，前總統歐巴馬妻子蜜雪兒（Michelle Obama）支持度大幅領先川普。

據《路透》報導，上週總統辯論結束後，美國總統拜登聲勢重創，超過1/3民主黨選民認為拜登應該退選，不過民調顯示，許多潛在民主黨總統人選面對川普時，並不佔優勢，只有蜜雪兒的支持度大幅領先。

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《路透》最新民調顯示，川普與拜登平分秋色，雙方都獲得40%支持度，而若「換拜」，幾名民主黨人選在對抗川普表現並未比拜登好，副總統賀錦麗（Kamala Harris）以42%支持率與43%的川普在誤差範圍內。

加州州長紐森（Gavin Newsom）則以39%落後給川普的42%，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）則是36%比川普41%落居下風。

唯一一位能大幅領先川普的人選是前總統歐巴馬妻子蜜雪兒，她以50%的支持度大幅領先川普的39%，不過蜜雪兒曾多次表示不打算競選總統。

這項為期2天網路民意調查由路透與益普索（Reuters/Ipsos poll）發起，訪問全國 1070名美國成年人，誤差值3.5的百分點。

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