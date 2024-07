美國總統拜登面臨黨內龐大壓力,傳出已經有25名民主黨眾議院也準備公開呼籲「換拜」。(彭博)

2024/07/03 11:11

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕在上週與前總統川普的辯論表現不佳,加上民調開始落後,美國總統拜登正面臨黨內質疑,德州民主黨聯邦眾議員多格特(Lloyd Doggett)開第一槍,在2日發表聲明,呼籲拜登退選,傳出已經有25名民主黨眾議院也準備公開呼籲「換拜」。

據《路透》報導,德州民主黨聯邦眾議員多格特成為黨內首位公開呼籲拜登退選的議員,多格特2日發表聲明,呼籲拜登「做出痛苦而艱難的決定,退出選舉」,在聲明中他肯定了拜登作為總統的貢獻,但同時提到拜登在大多數民調中的支持率都落後於共和黨前總統川普,「希望他能做出退出選舉痛苦而艱難的決定。我謹此恭敬地呼籲他這麼做。」

2名眾議院民主黨助理稱,如果拜登在未來幾天仍未見起色,已有25名民主黨眾議員準備呼籲拜登放棄競選連任,尤其是在激烈選區的溫和派眾議院民主黨人,本週受到選區選民嚴重質疑後尤為擔憂,有助理直言「看起來大壩已經潰堤」(It looks like the dam has broken)。

