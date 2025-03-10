好天氣到週三！ 週四起兩波鋒面接力 北部週日低溫僅12至14度

春季乍暖還寒，本週三前各地迎來多雲到晴又溫暖的好天氣。（資料照）

2025/03/10 17:49

〔記者林志怡／台北報導〕春季乍暖還寒，本週三前各地迎來多雲到晴又溫暖的好天氣，中央氣象署指出，明後兩天各地氣溫可達25至26度以上，中南部地區白天氣溫則可達近30度，但週四、週六將有鋒面通過台灣，雖降溫不明顯，但各地將明顯轉雨，週日再有大陸冷氣團影響台灣，北部週日低溫僅12至14度。

中央氣象署預報員李名翔說明，明日仍是溫暖的天氣，各地白天氣溫可達25至26度以上，中南部地區則可接近30度，且天氣多雲到晴，僅東半部地區有雨，但因台灣北方水氣增多，清晨至傍晚期間，北部地區、中部山區也有降雨機率。

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李名翔指出，這週的好天氣將持續至週三，週四將有一波鋒面快速通過台灣，雖降溫尚不明顯，但各地將轉為短暫陣雨的天氣，尤其基隆北海岸、西半部地區可能有雷雨發生，北部地區容易有較大雨勢發生。

此外，李名翔表示，另一波鋒面將在週五接近、週六通過，中部以北地區仍有短暫陣雨或雷雨，西半部地區、南部山區有短暫陣雨，南部平地零星短暫陣雨，且週五起北部白天氣溫就會略微下降至23至24度左右，週六進一步下降至22至23度，中南部受到影響則較小。

李名翔說，週日起台灣受到大陸冷氣團影響，北部白天氣溫下滑至16至18度，中部地區約20度、南部約24度，且各地水氣持續偏多，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

李名翔提到，這波大陸冷氣團預計影響台灣至下週三，但週日至下週一就會出現這波冷空氣的最低溫，屆時北部低溫僅12至14度，其他地區約14至15度，而後雖持續受到大陸冷氣團影響，但因各地水氣減少，各地可見陽光，感受會稍微溫暖一些。

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