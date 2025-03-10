台中、彰化警、海巡查私菸案疑涉洩密、貪瀆 彰檢搜索帶回13警訊問

彰化地檢署出動155人次，偵辦查緝私菸貪瀆案。圖為彰化地檢署外觀。（資料照）

2025/03/10 15:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕海巡署去年偵辦一起私菸案，發現疑海巡人員和員警涉嫌洩密及貪瀆的情事，彰化地檢署檢察官蔡奇曉今天指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局臺中市調查處，共出動人力155人次，搜索38處所，帶回29人，其中13人為公務員。

彰檢表示，搜索的公務單位分別有「海巡署偵防分署」、「彰化縣警察局某警分局及單位、「臺中市政府警察局某警分局及單位」等數單位；此案由於同步展開搜索，地點又位於警政機關，格外引人注目。目前案件仍在偵查中。檢方對案情三緘其口。

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據了解，此案與去年海巡署偵辦1件私菸案件涉嫌洩密有關，該案原由海巡署主辦，彰化縣警局及台中市警局等單位協辦，海巡署主辦人員因涉嫌洩密給不特定人士，彰化地檢署去年就在偵辦這起洩密案，彰化縣警局也主動將1名涉嫌洩密的員警移送法辦，但後衍生出案外案，疑有警務人員涉及貪瀆不法，檢方才展開大規模偵辦。檢方今帶回13名公務員；相關警局均表示，全力配合偵辦，但此案是否會重創警界，成為各界矚目的焦點。

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