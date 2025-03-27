樹懶+長頸鹿+剪刀手愛德華 前所未見「超怪恐龍」化石曝光

根據化石模擬「措格特巴塔爾雙爪龍」（Duonychus tsogtbaatari）的兩指巨爪。（路透）

2025/03/27 00:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據25日發表的一份研究報告，蒙古戈壁沙漠意外發現一具恐龍化石，有奇特的兩指巨爪，卻是吃素的，外型還看似是樹懶、長頸鹿加上電影《剪刀手愛德華》主角的混合體。

這具化石在水管管線施工時意外發現，是一種前所未見恐龍，被命名為「措格特巴塔爾雙爪龍（Duonychus tsogtbaatari）」，向蒙古古生物學家措格特巴塔爾（Khishigjav Tsogtbaatar）致敬。這種恐龍是鐮刀龍的一種，但是與鐮刀龍前肢通常有3根指頭不同，牠巨大的銳利勾爪，只有2根指頭。

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《路透》和《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，根據25日在iScience期刊網站發表的報告，這隻雙爪龍生存在9000萬到9500萬年前的白堊紀，體長約3公尺，體重約260公斤，爪子就有約30公分長。化石所屬個體尚未發育完全，生存環境是有河流的半乾旱環境。

鐮刀龍普遍身形圓胖、脖子長、頭部小，身體有羽覆蓋。率領這項研究的日本北海道大學博物館古生物學家小林快次說，鐮刀龍已是有史以來最怪異恐龍的一種，長得像有羽的巨大樹懶，而「雙爪龍又更怪，有像動作敏捷的肉食恐龍的大爪子，卻是用來食用植物，「就好像演化進程在說，『來試試看完全不同的東西』，而且顯然成功了」。這種經過演化後指頭減少的現象，稱為「指趾退化（digit reduction）」。

這具化石的前肢及爪子保存相當完好，仍留有爪子的外覆物「角蛋白鞘」，這個角蛋白鞘就占爪子總長的40％。研究報告共同作者、加拿大卡加利大學古生物學家澤倫尼茨基（Darla Zelenitsky）說，化石化的角蛋白「這相當罕見」，提供難得機會可了解這種恐龍如何利用牠們的前肢。

過去鐮刀龍類的爪子曾被戲稱為「剪刀手愛德華」。澤倫尼茨基認為，這種雙爪龍的爪子主要用來抓取、扯下樹枝，以便取食樹葉，可能也具備防禦功能、甚至用兩指特徵來辨認自己的同種，牠們或許有特殊的進食行為或食物來源，身上可能也有羽毛，這些都使其更顯怪異。

措格特巴塔爾雙爪龍生活環境模擬圖。（路透）

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