不滿太吵當2幼兒面砍死鄰居夫妻 凶嫌吳龍滿一審判死刑

63歲吳龍滿疑不滿樓上鄰居太吵，竟持刀上樓當著2名幼子的面砍死鄰居夫婦，導致2名幼子心靈受創嚴重，迄今仍須接受輔導治療，一審判處死刑。（資料照）

2025/03/10 17:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著被害人2名幼子面前殘殺其父母，案發迄今1年半，吳男始終不認罪，還導致2名幼子自責「開門放壞人進來殺爸媽」，高雄檢方求處死刑，高雄地院今天下午4點宣判吳男2個死刑，褫奪公權終身。

今天下午的宣判，包括吳龍滿和被害人家屬均未到庭聆判，被害人家屬得知吳被判死，不禁感嘆：「判決結果天經地義，還給社會正義，讓殺人犯害怕殺人會死，對家屬來說，是了卻心願、惡人理應受到懲罰，社會才有正義，才不會有更多可怕的人。」

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高雄地院上個月進行審理程序時，被害人子女的外公、外婆和奶奶痛斥吳男遲不認罪，更心疼8歲大孫子自責沒叫醒爸爸去救媽禡，而6歲小孫子也怪自己為何開門放壞人進來殺爸媽，懇求法官判死刑，讓2個年幼孫子知道自己沒有做錯事，國家更不會保護壞人。

長輩們心疼，2個孫子今年過年時吃櫻桃，櫻桃汁液滴在手上，或是吃麥當勞看到番茄醬，都會想起爸媽身中數刀慘死的畫面，更直言世界上有比「失去子女的父母，同時還要去安慰失去父母的子女」這種更殘忍的事嗎？

判決指出，前年9月15日上午7點多，住在高雄某大樓的吳龍滿（63歲），持一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女（35歲）正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著2個小孩的面，不發一語直接砍刺蔡女5刀，導致蔡女肺、肝等部位大量血胸、左腹部壁臟器外露當場死亡。

吳男行兇後，再走到主臥房刀刺還在睡覺的男屋主羅男（36歲）胸、肩等8處，傷口深入心、肺等部位，導致心包填塞、左右側血胸而當場死亡。

吳男殘殺羅姓鄰居夫妻後，未發一語看著被嚇到無法動彈的2個孩子，再走出羅家門直接下樓逃亡，2個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救，直呼「我爸爸媽媽被殺了」！

吳男犯案後換裝逃逸，還藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物。落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續經警、偵訊均行使緘默權，檢方認為他犯後旋即騎車逃逸，且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意，向法院求處死刑，以維法紀。

吳龍滿殺人案適用國民法官法，但家屬請求不要讓2個小孩二度受傷，法官裁准後改為一般審理程序，高雄地院上個月進行審理程序時，法官詢問吳對檢方求處死刑看法，吳不但怒嗆蔡女父親才是更該死的人，並嘴硬表示自己沒殺人，還嗆法官：「沒證據就放我走」。

高雄地院合議庭認為，被告吳龍滿事先預謀，出於殺人之直接故意而為，手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性；審酌被告學經歷、家庭及經濟狀況、罹有糖尿病等疾病，惟無證據證明其確罹有雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，及其他相關一般情狀，吳在醫院受量刑鑑定時，還對鑑定人員出現口語及動作威脅行為。

合議庭認為，全案尚未能發現被告有何特殊情形，可認被告並無再犯類似最嚴重犯罪高度危險，且有更生教化、再社會化之可能，以致無須採取宣告死刑此等永久隔離最後手段，被告也無刑法第19條第2項所定違法辨識能力顯著減低，或有精神障礙或其他心智缺陷之情形，因此判決吳男2個死刑，褫奪公權終身，可上訴。

高雄地院今天下午4點宣判吳龍滿2個死刑，褫奪公權終身，高雄地院庭長李育信說明判決理由。（記者李惠洲攝）

高雄地院今天下午4點宣判吳龍滿殺人案。（記者李惠洲攝）

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