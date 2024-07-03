拜登坦承辯論表現差 聲稱6月兩度海外出訪「時差」所致

美國總統拜登在首場電視辯論後面臨巨大質疑聲浪。（美聯社）

2024/07/03 11:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選在6月27日舉行首次電視辯論，81歲的美國總統拜登在辯論會中表現不佳，民主黨內部也出現「換拜」聲浪。拜登2日承認他在辯論時表現不佳，但他認為，表現不佳是因為6月兩度海外參訪時的「時差」反應所致。

綜合外媒報導，拜登2日晚間在維吉尼亞州麥克萊恩（McLean）舉行的1場競選活動中坦承，他和對川普辯論時「並不順利」，提到他在辯論會前曾兩度出訪至海外。拜登說他「穿越了大概100個時區」，將辯論表現不佳的原因歸咎於多次長途旅行帶來的時差調整影響。拜登坦言：「我沒有聽我幕僚的話，我差點在舞台上睡著了。」

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不過拜登也說，這些並不是藉口，而是向大眾「解釋」，並對台下支持者表示他對辯論表現感到抱歉。隨後拜登強調，擊敗川普非常重要。

拜登6月初前往法國參加諾曼第登陸80週年紀念儀式，6月12日至14日在義大利巴里（Bari）出席G7峰會，6月15日凌晨返美後馬上搭乘空軍一號前往洛杉磯與前總統歐巴馬參加好萊塢募款活動。拜登6月16日返回白宮，並在6月18於家中短暫停留，6月20日晚間抵達「總統休假地」大衛營（Camp David），拜登在大衛營中閉關6天，為6月27日的辯論作準備。

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