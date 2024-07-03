逼退聲四起！ CNN：美民主黨部分人士本週就要拜登退選

拜登連任之路驟增變數，黨內意見分歧加劇。（路透）

2024/07/03 12:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國有線電視新聞網（CNN）7月2日報導，美國總統拜登（Joe Biden）上週辯論表現不佳，引發民主黨內對其競選連任的擔憂。越來越多民主黨領袖呼籲拜登為了黨派和國家利益，應主動退選。

德州民主黨聯邦眾議員多格特（Lloyd Doggett）首先公開表態，呼籲拜登效法前總統詹森（Lyndon Johnson）宣布退選。一位不願具名的民主黨眾議員向CNN透露，目前已有「一群數量龐大且不斷增加的眾議院民主黨人」對拜登的參選表示擔憂。

請繼續往下閱讀...

拜登預計於7月5日與民主黨州長及國會領袖會面。白宮宣布這項消息前，CNN曾報導部分州長對拜登辯論表現感到憂心。然而，有消息人士指出，這些州長擔心公開表達疑慮可能會讓拜登更加堅持參選。

CNN採訪了20多位現任和前任民主黨官員、捐款人和拜登長期盟友，他們均要求匿名以避免得罪拜登。許多受訪者表示已決定拜登應退出競選，有些人認為他需要在本週宣布這一決定。

儘管如此，拜登陣營似乎並未認真考慮這些日益增加的擔憂。總統計劃本週末前往搖擺州，顯示他無意改變競選計畫。美國廣播公司（ABC）也宣布拜登將接受記者史蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）的專訪，節目將於7月7日播出。

報導指出，一些民主黨人認為，這不僅僅是拜登的一次失誤，而是反映了更深層的問題。伊利諾伊州聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）在CNN節目中表示，拜登的決定不僅影響未來4年白宮的領導，還將影響參議院、眾議院的組成，並對未來幾十年產生影響。

面對這場高風險的政治危機，81歲的拜登似乎選擇了堅持到底。然而，許多民主黨人擔心，如果拜登不主動退選，他們將被迫更加公開地表達他們的擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法