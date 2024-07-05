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英國大選變天！工黨估410席大勝 終結保守黨14年執政

出口民調顯示，工黨將在英國大選中贏得410個席位，圖為黨魁施凱爾。（路透）

出口民調顯示，工黨將在英國大選中贏得410個席位，圖為黨魁施凱爾。（路透）

2024/07/05 06:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國4日舉行五年一度的國會大選，當地時間晚上10點（台灣時間5日上午5點）結束投票，媒體也公布出口民調，中間偏左的英國反對黨工黨（Labour）預計贏得650個席位中的410席，保守黨（Conservative）則為131席，工黨可望取代執政14年的保守黨。

綜合外媒報導，出口民調顯示，工黨贏得410席，保守黨131席，自由民主黨61席，右翼民粹主義的英國改革黨獲得13席，支持蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨獲得10個席位，綠黨預計有2席。

如果結果準確，執政的保守黨比上次選舉的365個席位大幅下降，也是戰後史上最低。工黨大選結果則與5年前發生驚人逆轉，當時工黨遭遇1935年來最糟糕表現。在2019 年大選中，保守黨贏得365個席位，工黨202席。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）可望成為英國下一任首相，而現任首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨遭遇歷史性挫敗。選舉結果將在當地時間週五上午公布。

出口民調由益普索（Ipsos）為英國廣播公司（BBC）、英國獨立電視台（ITV）和天空電視台（Sky）進行，歷來是該國投票情況的準確晴雨表。

施凱爾在X平台表示，「感謝所有在這次選舉中為工黨競選的人，及所有投票並信任改變後的工黨的人。」

出口民調顯示，施凱爾領導的工黨在英國大選中贏得410個席位。（法新社）

出口民調顯示，施凱爾領導的工黨在英國大選中贏得410個席位。（法新社）

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