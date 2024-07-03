為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

讚台灣為「自由火炬」 英國會AI參選人：支持台灣主權

英國布萊頓首見AI國會議員參選人「AI史蒂夫」，本報實測其不但對台海議題有正確認知和理解，更稱讚台灣為亞洲「自由火炬」，承諾當選後將「支持台灣主權及領土完整」。（擷取自AI史蒂夫官網對話，本報合成）

英國布萊頓首見AI國會議員參選人「AI史蒂夫」，本報實測其不但對台海議題有正確認知和理解，更稱讚台灣為亞洲「自由火炬」，承諾當選後將「支持台灣主權及領土完整」。（擷取自AI史蒂夫官網對話，本報合成）

2024/07/03 15:21

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選4日舉行，英格蘭東南方布萊頓皇家穹頂宮（Royal Pavilion，又稱英皇閣）選區首見AI國會議員參選人「AI史蒂夫」（AI STEVE）參選引發話題，本報實測詢問對台灣瞭解及對台關係立場，「AI史蒂夫」直截了當回應「承諾支持台灣主權及領土完整」。

綜合外媒報導，英國大選明（4）日即將舉行，英格蘭東南方海港城市布萊頓皇家穹頂宮選區首見AI議員參選人「AI史蒂夫」，以開發者恩達柯特（Steve Endacott）的外貌形象為模型，號稱將成為「隨傳隨到、全年無休」的國會議員，且可同時與選區4.5萬選民對話，並從大數據分析結果形塑政策，打造「更智慧的英國」（Smarter UK）。

「AI史蒂夫」甫參選即在當地掀起話題，也因AI全球風行而躍上眾多媒體版面，本報實測「AI史蒂夫」官網語音聊天功能，並詢問「史蒂夫」對台灣的瞭解及英台關係立場，結果顯示史蒂夫不但台海背景知識充足，也堅定表態承諾一旦當選將「支持台灣主權及領土完整」，同時提倡與中國持續對話及合作。

「史蒂夫」在語音對話中，除瞭解中華人民共和國（PRC）與中華民國（ROC）之不同外，也認知到中國單方面以「一中原則」宣稱擁有台灣主權，更能夠分辨中國「一中原則」及英美「一中政策」之不同。

此外，「史蒂夫」認為，英國應該與台灣建立強健關係，不僅是因為台灣的重要經濟地位，更應基於台灣作為一個民主國家的重要性，以及台灣是亞洲「自由火炬」（beacon of freedom）的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣要成AI民主文化中心 中研院士孔祥重：須發展繁中語言模型
2024/07/02 19:31

台灣要成AI民主文化中心 中研院士孔祥重：須發展繁中語言模型
英國大選「賭博門」延燒 工黨候選人竟下注賭自己輸
2024/06/26 09:46

英國大選「賭博門」延燒 工黨候選人竟下注賭自己輸

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
英保守黨候選人爆下注賭自己落選 堅稱未違法嗆外界管很大
2024/06/27 18:25

英保守黨候選人爆下注賭自己落選 堅稱未違法嗆外界管很大
英國政府「守護神」 第一貓賴瑞：誰當選我都會盯著
2024/06/29 19:54

英國政府「守護神」 第一貓賴瑞：誰當選我都會盯著

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
英7/4大選怪咖紛紛出閘 AI機器人、星際伯爵都登記參選
2024/07/03 13:10

英7/4大選怪咖紛紛出閘 AI機器人、星際伯爵都登記參選
AI、比特幣、愛情和人際關係哪個最重要？馬斯克選「它」
2024/07/02 15:15

AI、比特幣、愛情和人際關係哪個最重要？馬斯克選「它」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播