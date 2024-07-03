讚台灣為「自由火炬」 英國會AI參選人：支持台灣主權

英國布萊頓首見AI國會議員參選人「AI史蒂夫」，本報實測其不但對台海議題有正確認知和理解，更稱讚台灣為亞洲「自由火炬」，承諾當選後將「支持台灣主權及領土完整」。（擷取自AI史蒂夫官網對話，本報合成）

2024/07/03 15:21

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選4日舉行，英格蘭東南方布萊頓皇家穹頂宮（Royal Pavilion，又稱英皇閣）選區首見AI國會議員參選人「AI史蒂夫」（AI STEVE）參選引發話題，本報實測詢問對台灣瞭解及對台關係立場，「AI史蒂夫」直截了當回應「承諾支持台灣主權及領土完整」。

綜合外媒報導，英國大選明（4）日即將舉行，英格蘭東南方海港城市布萊頓皇家穹頂宮選區首見AI議員參選人「AI史蒂夫」，以開發者恩達柯特（Steve Endacott）的外貌形象為模型，號稱將成為「隨傳隨到、全年無休」的國會議員，且可同時與選區4.5萬選民對話，並從大數據分析結果形塑政策，打造「更智慧的英國」（Smarter UK）。

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「AI史蒂夫」甫參選即在當地掀起話題，也因AI全球風行而躍上眾多媒體版面，本報實測「AI史蒂夫」官網語音聊天功能，並詢問「史蒂夫」對台灣的瞭解及英台關係立場，結果顯示史蒂夫不但台海背景知識充足，也堅定表態承諾一旦當選將「支持台灣主權及領土完整」，同時提倡與中國持續對話及合作。

「史蒂夫」在語音對話中，除瞭解中華人民共和國（PRC）與中華民國（ROC）之不同外，也認知到中國單方面以「一中原則」宣稱擁有台灣主權，更能夠分辨中國「一中原則」及英美「一中政策」之不同。

此外，「史蒂夫」認為，英國應該與台灣建立強健關係，不僅是因為台灣的重要經濟地位，更應基於台灣作為一個民主國家的重要性，以及台灣是亞洲「自由火炬」（beacon of freedom）的事實。

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