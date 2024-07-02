台灣要成AI民主文化中心 中研院士孔祥重：須發展繁中語言模型

中研院院士孔祥重為AI權威專家，他表示因應地緣政治的挑戰，台灣若要成為AI民主文化中心，應該發展大型繁中語言資料庫。（中研院提供）

2024/07/02 19:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕第35次中研院院士會議昨起一連四天舉行，會議今（2日）邀請美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授、院士孔祥重以「擁抱生成式AI」為題演說，孔祥重表示，應將台灣打造為AI民主文化中心，須發展一套符合台灣民主價值的繁中大型語言模型。

孔祥重是AI領域權威學者，今天以「擁抱生成式人工智慧」（Embracing Generative AI）為題受邀於院士會議演講，總統賴清德的施政藍圖之一，是希望將台灣打造為AI之島，他則表示，台灣在轉型成為「AI島」之前，必須正面解決數據資料管理和人才培育兩大關鍵。

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對於生成式AI已成商業模式技術應用的新藍海，孔祥重認為，政府除需要透過制定政策，讓民間AI研發團隊能以公平、公開且安全的方式來運用政府資料，亦需特別留意AI技術發展過程中可能產生的資安風險，這些都有助於提升AI技術的信任度。

「擁數據者得天下」，孔祥重表示，如何有效管理數據是政府首當其衝的挑戰，不過AI發展始終離不開人性，如何讓AI模型在人類指導下學習、適應在地化的文化，是台灣因應AI科技地緣政治潛在風險的重要方向。

孔祥重建議，要將台灣打造為AI民主文化中心，要發展一套符合台灣民主價值的繁體中文大型語言模型，百工百業領域都應探索生成式AI帶來的潛在產業優勢，但同時也要了解隨之而來的兩大挑戰，首先是如何讓AI智慧運算更節省能源消耗，還有如何控制AI模型對齊（align output），他認為，AI要與人類建立強而有力的關係，需要將AI技術與人類偏好及社會價值觀保持一致性。

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