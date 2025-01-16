華航董事長謝世謙猝逝 昨抱病出席企業工會簽約成最後身影

華航董事長謝世謙昨日下午還抱病參加與華航企業工會團體協約，戴著口罩致辭時還開玩笑是被傳染感冒的，沒想到今天上午就傳出過世消息，讓人不勝唏噓。（記者姚介修攝）

2025/01/16 12:44

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華航董事長謝世謙驚傳猝逝 享壽73歲

〔記者姚介修/桃園機場報導〕華航董事長謝世謙今天早上驚傳猝逝，享壽73歲，消息傳出朋友們都不敢相信。謝世謙昨日下午還抱病參加華航企業工會團體協約，致辭時還開玩笑說「我是被傳染感冒的」，沒想到上午就傳出過世消息，讓人不勝唏噓。

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昨日下午接近2點華航董事長謝世謙戴著口罩抵達團協簽約現場，有些微咳嗽，還親切的和記者打招呼，在現場碰到交通部次長林國顯、桃園市長張善政時沒有握手，只說「不好意思我感冒了！」

他昨天致辭時透露「今天早上還去醫院急診，看完醫生才過來的」，他更打趣的說：「我不是自己感冒，我是被傳染的感冒」，引來現場一陣笑聲。簽約結束離開現場時，有員工問他身體狀況他則回答「我就是感覺體力不好」，隨即離開現場。

據悉，今天早上家人叫不醒他緊急送醫仍不治，沒想到昨天他才與華航工會簽訂團體協約，竟是他最後公開現身的場合，令許多人不勝唏噓。

華航董事長謝世謙昨日下午還抱病參加與企業工會團體協約，沒想到今天上午就傳出過世，讓人不勝唏噓。（記者姚介修攝）

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