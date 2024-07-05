拜登坦承「搞砸」辯論 但矢言繼續拚選戰

拜登認了他搞砸辯論，但仍將繼續拚選戰。（路透）

2024/07/05 05:57

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，美國總統拜登表示，他「搞砸了」（screwed up）與對手川普的辯論，但儘管要求他退出總統選戰的壓力加劇，他仍將繼續努力尋求連任。

他在威斯康辛一家地方電台的預錄專訪中說：「我度過一個糟糕的夜晚；而事實是，你知道的，我搞砸了，我犯了錯誤」。

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他補充，他將「贏得這場大選」，並重申自上週該災難性辯論以來時常說的一句話：「當你被擊倒時，你就是重新站起來」。該預錄專訪於4日上午播出。

報導說，該專訪顯示拜登開始致力平息民主黨內反對他參選總統的聲音；民主黨國會議員、黨職人員與有影響力的金主憂心這位81歲的總統不適合迎戰川普，或者無法再入主白宮4年。

美國媒體據《Politico》報導，拜登在威斯康辛地方電台WAUK告訴主持人英格拉罕（Earl Ingram）說：「我度過一個糟糕的夜晚，我沒有展開好的辯論，但那是台上的90分鐘，看看我過去3.5年的所作所為」。

英格拉罕透露，他原本預定與拜登談話不到10分鐘，但對話卻延長超過1倍，而拜登「似乎沒有顯露出準備認輸的跡象」。

報導說，拜登也接受賓州唯一一家非裔美籍人士營運的談話性電台WURD預錄專訪，當節目主持人洛佛桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）問他在辯論表現後，美國人是否應該擔心？拜登直接了當說，「不」。

他笑說，「我的辯論很糟糕，但台上90分鐘的表現不能抹殺我3年半完成的事」。該訪談進行15分鐘，也是在4日上午播出。

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯（Reed Hastings）在《經濟學人》發表一篇標題為「為何拜登必須退出」的文章中說，「看著一個糊塗的老人努力回憶單字和事實真是痛苦」。

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