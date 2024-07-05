為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拜登坦承「搞砸」辯論 但矢言繼續拚選戰

拜登認了他搞砸辯論，但仍將繼續拚選戰。（路透）

拜登認了他搞砸辯論，但仍將繼續拚選戰。（路透）

2024/07/05 05:57

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，美國總統拜登表示，他「搞砸了」（screwed up）與對手川普的辯論，但儘管要求他退出總統選戰的壓力加劇，他仍將繼續努力尋求連任。

他在威斯康辛一家地方電台的預錄專訪中說：「我度過一個糟糕的夜晚；而事實是，你知道的，我搞砸了，我犯了錯誤」。

他補充，他將「贏得這場大選」，並重申自上週該災難性辯論以來時常說的一句話：「當你被擊倒時，你就是重新站起來」。該預錄專訪於4日上午播出。

報導說，該專訪顯示拜登開始致力平息民主黨內反對他參選總統的聲音；民主黨國會議員、黨職人員與有影響力的金主憂心這位81歲的總統不適合迎戰川普，或者無法再入主白宮4年。

美國媒體據《Politico》報導，拜登在威斯康辛地方電台WAUK告訴主持人英格拉罕（Earl Ingram）說：「我度過一個糟糕的夜晚，我沒有展開好的辯論，但那是台上的90分鐘，看看我過去3.5年的所作所為」。

英格拉罕透露，他原本預定與拜登談話不到10分鐘，但對話卻延長超過1倍，而拜登「似乎沒有顯露出準備認輸的跡象」。

報導說，拜登也接受賓州唯一一家非裔美籍人士營運的談話性電台WURD預錄專訪，當節目主持人洛佛桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）問他在辯論表現後，美國人是否應該擔心？拜登直接了當說，「不」。

他笑說，「我的辯論很糟糕，但台上90分鐘的表現不能抹殺我3年半完成的事」。該訪談進行15分鐘，也是在4日上午播出。

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯（Reed Hastings）在《經濟學人》發表一篇標題為「為何拜登必須退出」的文章中說，「看著一個糊塗的老人努力回憶單字和事實真是痛苦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「他適合擔任總統！」 民主黨州長們力挺拜登連任
2024/07/04 13:06

「他適合擔任總統！」 民主黨州長們力挺拜登連任
拜登坦承辯論表現差 聲稱6月兩度海外出訪「時差」所致
2024/07/03 11:46

拜登坦承辯論表現差 聲稱6月兩度海外出訪「時差」所致

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
駁斥紐時報導！拜登、白宮口徑一致：絕不退選
2024/07/04 07:17

駁斥紐時報導！拜登、白宮口徑一致：絕不退選
辯論後拜登落後更多 《紐時》民調：川普領先6％
2024/07/04 08:00

辯論後拜登落後更多 《紐時》民調：川普領先6％

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播