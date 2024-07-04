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駁斥紐時報導！拜登、白宮口徑一致：絕不退選

拜登透過競選團隊發出的募款信件，向支持者強調自己將參選到底，並駁斥外界有關他可能退選的傳聞。（歐新社）

拜登透過競選團隊發出的募款信件，向支持者強調自己將參選到底，並駁斥外界有關他可能退選的傳聞。（歐新社）

2024/07/04 07:17

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這幾天是關鍵？紐時：拜登告知盟友正考慮是否繼續參選

萬一拜登退選 路透：賀錦麗可能是第一替代人選

〔編譯記者陳成良／台北報導〕針對《紐約時報》報導稱，美國總統拜登對盟友坦言「正考慮是否退選」，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日駁斥相關傳聞，並堅定表示，拜登「絕對不會」考慮退選；拜登隨後透過競選團隊發出的募款信件，向支持者強調自己將參選到底，並駁斥外界有關他可能退選的傳聞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）例行記者會上強調，大眾會提出這樣的疑問很正常，但拜登沒有退選計畫。她強調，拜登每天早上醒來都心繫美國人民，並且「全力以赴」。

針對《紐約時報》日前報導，拜登在馬里蘭州總統休假地大衛營（Camp David）備戰辯論期間，每天下午都會安排午睡時間一事，尚皮耶則避而不談，僅表示拜登「每天都專注於為美國人民服務」。

她還補充說明，儘管消息人士證實拜登最近有些感冒，但他仍然「全力以赴」地完成辯論，並在之後的數小時和數天內維持緊湊的行程。尚皮耶說：「他知道自己必須堅持下去，這就是總統該做的事。」

這並非白宮首次回應外界對拜登年齡和健康的疑慮。現年80歲的拜登是美國史上最年長的總統，倘若他成功連任，第二任期結束時將高齡86歲。儘管如此，拜登陣營堅稱他身體狀況良好，足以應付總統職務的繁重壓力。拜登本人也多次表示，他將依照自身狀況和意願，決定是否參與2024年總統大選。

另據美國政治新聞網站《國會山莊報》（The Hill）報導，拜登3日透過競選團隊發出的募款信件，向支持者強調自己將參選到底，並駁斥外界有關他可能退選的傳聞。

拜登在募款信中寫道：「我是民主黨的總統候選人，沒有人逼我退出，我不會離開，我會在這場選戰中奮鬥到底，我們終將贏得勝利。」

報導指出，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）於3日與競選團隊進行電話會議，拜登在會中「明確表示」，他將致力於爭取連任。

然而，部分民主黨籍眾議員已公開表達對拜登選情的擔憂。德州聯邦眾議員多格特（Lloyd Doggett）率先於2日籲拜登退選，亞利桑納州聯邦眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）隨後於3日跟進，成為第二位公開質疑拜登選情的民主黨籍國會議員。

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，拜登絕不會退選。（法新社）

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，拜登絕不會退選。（法新社）

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