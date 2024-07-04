這幾天是關鍵？紐時：拜登告知盟友正考慮是否繼續參選

紐約時報披露，拜登如果未來幾天未能扭轉輿論，他或許必須放棄連任。（路透）

2024/07/04 05:46

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〔編譯魏國金／台北報導〕在紐約時報刊登一篇爆炸性報導後，美國總統拜登退出總統選戰的壓力進一步加劇；該報導稱，拜登已向一位關鍵盟友承認，如果未來幾天他無法扭轉輿論，他或許必須放棄尋求連任。

紐約時報3日指出，拜登告訴一名關鍵盟友，他知道在上週災難性的辯論表現後，如果未來幾天無法說服公眾他已做好承擔總統大任的準備，或許他也將無法挽救總統候選人的資格。

這名盟友強調，拜登仍努力為連任奮戰，而他了解，在週末之前的幾次露面，包括預定5日接受美國廣播公司（ABC）記者史蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）的專訪，以及在賓州與威斯康辛州的造勢活動一定要進展順利。

這位要求匿名的盟友說，「他（拜登）知道如果再多兩場那樣的表現，到週末結束時，我們的處境就會不同」，他意指在上週首場總統選舉電視辯論會上，拜登猶豫不決、注意力不集中的表現。

白宮發言人貝茲對此報導駁斥說，「完全錯誤」。

紐時指出，該對話首度顯示拜登嚴肅考慮在上週四毀滅性的辯論表現後，他能否重振旗鼓。對於他作為總統候選人的可行性，以及他能否再任4年總統的疑慮加劇。拜登一名高級幕僚說，拜登「很清楚他面臨的政治挑戰」。

彭博指出，儘管白宮迅速駁斥紐時的報導，但拜登說服焦慮的民主黨官員、捐款者與選民他仍有能力阻止前總統川普重返執政的時間已剩不多。

近期大量報導指稱一些民主黨人尋求取代拜登，使該焦慮有增無減。英國泰晤士報也報導，拜登意識到他無法再承擔一次差錯，否則該辯論激發有關他年紀與敏銳度的負面印象將進一步強化。

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