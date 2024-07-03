拜登支持率崩盤！創3年最大跌幅 民主黨恐慌

圖為拜登總統6月27日首場辯論，中場休息的神情。（美聯社）

2024/07/03 19:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據新聞網站《Puck 》2日披露的一份外流備忘錄，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率，在他上週首場大選辯論後直線下跌，創下近3年來「單週最大跌幅」。

這份備忘錄來自「前進未來」（Future Forward）旗下的研究機構「開放實驗室」（Open Labs）。「前進未來」是支持拜登的主要民主黨超級政治行動委員會（Super PAC），獲拜登競選團隊授權接受無上限捐款。

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備忘錄指出：「造成支持率下跌的主因，是選民對拜登年齡的擔憂與日俱增，以及民主黨內部對於如何處理他的候選人資格，出現越來越大分歧。」

備忘錄指出，包括運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、加州州長紐森（Gavin Newsom）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內，有許多民主黨潛在人選，在調整知名度差距後，對上川普的表現都比拜登更好。

「前進未來」尚未回應有關這份外流備忘錄的詢問。該備忘錄沒有提供有關民調方法、樣本規模或誤差範圍的資訊。該組織已為拜登籌集了1.01 億美元（約新台幣32.9億元）的競選資金，其最大捐款者是彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）的大股東、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。

備忘錄沒有提供具體民調數據，不過根據美國有線電視新聞網（CNN）同日公布的最新民調，拜登統在全體美國人的支持率跌至36%，創下空前新低。同一份民調顯示，在全國登記選民中，川普以49%比43%的優勢領先拜登6個百分點，該民調顯示，由副總統賀錦麗披掛上陣，將比拜登更具勝算。

現年81歲的拜登，是美國史上最年長的總統，他尋求連任的決定，在與共和黨候選人川普進行首場總統辯論後，更加深了人們的擔憂。儘管民主黨內部出現了要求拜登退選，讓其他候選人挑戰川普的呼聲，但拜登的競選團隊堅決反對。為了安撫黨內對其選情的焦慮，拜登本週安排了一系列行程，包括與民主黨籍州長和國會議員會面、前往兩個搖擺州，以及在辯論後首次接受電視專訪。

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