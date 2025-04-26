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    雇越南移工上凱道被抓包？林志潔：國民黨及鄭正鈐違反就業服務法

    直播主在凱道隨機訪問，戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪稱是大哥哥帶他們來的，講的卻是越南話。（照片截取自網路影片）

    直播主在凱道隨機訪問，戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪稱是大哥哥帶他們來的，講的卻是越南話。（照片截取自網路影片）

    2025/04/26 21:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白今天在凱道集會，有直播主在凱道隨機訪問民眾，有戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪時稱是大哥哥帶他們來的，但講的卻是越南話。這段街訪片在網路群組瘋傳，並稱鄭正鈐又在做違法的事了，居然動員外籍移工到凱道，這種立委罷掉剛好。陽明交大法律學者林志潔也質疑，這已違反就業服務法，更突顯藍白這場集會的荒謬。

    對此，國民黨新竹市黨部則對此影片及參加者毫無所悉，認為有點奇怪，不知道有此情況。

    林志潔則提出質疑稱，鄭正鈐等藍白在民主國家，跑到凱道去反獨裁已經莫名其妙了，竟然還動員到外籍移工，請問這沒有違法嗎？從影片採訪中，移工們表示不知道為何來這裡，是一位大哥帶他們來的。

    她說，依我國法律規定，雇主不得指派所聘僱的外國人，從事許可以外的工作，違反者要處3萬元以上15萬元以下罰鍰，就業服務法的第57條第3款及第68條第1項，都有明文規定。同時，若未經許可，就僱用外籍移工來兼職（包括叫人家假日上凱道），也是違法的。

    她要問鄭正鈐，請問這些移工是從哪裡被動員來的呢？移工未經許可、兼差賺外快是違法的，要移工在假日額外加班而沒有給錢，一樣是違法的，至於增加移工自身工作外的負擔，比如要人家週六上街頭，更是違法的。身為立法委員，不會連就業服務法都陌生吧？

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