談罷免吳沛憶連署書 領銜人李孝亮稱「他們直接把東西交給我」

罷吳沛憶團體領銜人李孝亮（白灰色條紋襯衫）。（資料照，記者田裕華攝）

2025/04/26 22:01

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委吳沛憶罷免案1階提議書不合格率達4成，涉偽造文書，罷免案領銜人李孝亮本月14日被約談，最後以30萬元交保，限制出境出海；李孝亮25日接受網路節目訪問時，親吐連署書的資料是別人交給他，至於怎麼來的，他真的不知道。

國民黨青年軍罷免吳沛憶第1階段送件時，因領銜人資格不符被中選會通知補正，後來由李孝亮擔任領銜人；李孝亮媽媽在3月底先發聲明，指李孝亮是受國民黨高層要求當領銜人，懇求國民黨不要把從沒做壞事的年輕人推入羅網。李孝亮則說，他不是被利用、也不是被逼迫，他願意承擔責任。沒想到李孝亮媽媽二度發出聲明，直接點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，為報私怨找上李孝亮。

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李孝亮在本月14被檢調約談，最後以30萬元交保；李孝亮25日在「不演了新聞台」誰來早餐節目中受訪，主持人提到國民黨罷免綠委的流程時，李孝亮主動表示，他跟其他人的情況不一樣，因為他是2月6日被找去當領銜人，「他們直接把東西交給我」，至於東西怎麼來的，「我真的不知道」。

李孝亮說，全台灣都知道他不知道這件事情，但調查局一直問他「東西怎麼來的」，他就一直回答「不知道」，問到他都有點覺得「你們明明知道我不知道，還一直問我」，認為檢調就是要把他當破口來突破。

檢調持續向上追查涉案人員，日前搜索國民黨台北市黨部並約談相關人員，收押兩名幹部，主委黃呂錦茹責備無保請回；北檢22日抗告成功，北院25日重開聲押庭，最後以犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，裁定黃呂錦茹收押禁見。#

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