現在才發現？川普批普廷根本不想停戰：只是在敷衍我

川普驚覺遭到俄羅斯總統普廷戲弄，發文批評「我開始懷疑，也許他根本不想結束戰爭，只是在敷衍我」。（法新社）

2025/04/27 11:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任百日，曾多次放話會迅速帶來烏俄戰爭和平的他，至今仍未有所進展。與烏克蘭總統澤倫斯基在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮期間進行短暫會面後，川普恍然大悟，驚覺遭到俄羅斯總統普廷戲弄，「我開始懷疑，也許他根本不想結束戰爭，只是在敷衍我」。

川普26日在社群平台「真實社群」發文，批評《紐約時報》報導，「無論我在俄烏問題上達成多好的協議，即使是歷史上最佳的協議，日漸走下坡的《紐約時報》仍會加以抨擊。」同時強調「我與這場愚蠢的戰爭沒有任何關係，我只是想收拾歐巴馬和拜登留下的爛攤子。」

請繼續往下閱讀...

而川普也再次批評俄羅斯總統普廷，過去幾天向烏克蘭平民區、城市和城鎮發射飛彈，他表示這種攻擊根本沒有任何正當理由，「我開始懷疑，也許他根本不想結束戰爭，只是在敷衍我」。

川普暗示，可能會用「次級制裁」（Secondary Sanction）來對付俄羅斯，所謂的「次級制裁」是指美國進行主要制裁手段的同時，也針對第三國的企業或個人與俄國金融貿易往來設限，這種手段將加重俄國經濟受影響的程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法