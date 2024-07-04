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打臉柯文哲？義大利民調：75％反對重啟核電

最新民調顯示，高達75％的義大利人反對重啟核電，顯見義大利極右派政府的「返核」主張，並未獲得義大利人民普遍支持。（路透檔案照）

最新民調顯示，高達75％的義大利人反對重啟核電，顯見義大利極右派政府的「返核」主張，並未獲得義大利人民普遍支持。（路透檔案照）

2024/07/04 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲指稱，義大利重返核電，民進黨卻被自己的反核神主牌綁架。但最新民調顯示，高達75％的義大利人反對重啟核電，顯見義大利極右派政府的「返核」主張，並未獲得義大利人民普遍支持。

義大利國家通訊社「安莎」（ANSA）3日報導，義大利「環保聯盟」（Legambiente）、「京都俱樂部」（Kyoto Club）等環保團體，委託易普索（IPSOS）所做的調查顯示，對於75％的義大利人來說，核電並非可行的能源解決方案，也不是化石燃料的有效替代品，因為太危險，而且不符合成本效益。只有25％支持恢復核電。

這項調查結果3日在羅馬舉行的第11屆國家生態論壇開幕式上發表，再次引發人們對這項意見分歧議題的關注。義大利1日向歐盟提交「國家能源與氣候計畫案」（PNIEC），規劃在2030年實現再生能源達131GW（百萬瓩）的目標，估計到2050年將有約11％發電量仰賴核能，甚至可能達到22％，將利用民營部門興建的最新一代小型反應爐來實現，為義大利30多年來的非核政策劃下句點。

義大利是在烏克蘭車諾比核電廠事件後的1987年，透過全民公投禁止使用核電，但現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派政府支持核電，去年為重啟核電擬定時間表。

今年4月，義大利環境與能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）宣示，核能有助於義大利達成2050年淨零碳排目標。義大利1990年關閉全國最後2座核電廠，此後不再使用核能。

相較於傳統的化石燃料，核電通常被宣傳為一種低碳解決方案，但似乎並未受到義大利民眾歡迎。75％的受訪者主要是從安全性和可負擔性的角度出發，明確表示反對，顯示他們明顯較為偏好再生和影響較小的能源。

據報導，這種明顯的抵制情緒有著根深柢固的集體記憶，主要是基於畏懼核災的安全考量，尤其是在車諾比和日本福島等歷史性災難之後。污染風險、核廢料管理問題，以及核電廠運作和除役的高成本，均構成反對重啟核能的重大障礙。

另一方面，25％的受訪者似乎並未明確排除重返核電的可能性，這部分人口可能受到核能科技發展的影響，包括反應爐技術的最新進展，這些技術可望提供更清潔、更安全的能源。

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